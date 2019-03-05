В интернете запустили электронную службу поиска потерянных в дальних поездах вещей

Забывчивые путешественники теперь смогут с помощью нового сервиса искать свои вещи, потерянные в дальних поездах Федеральной пассажирской компании (ФПК). Для этого на сайте РЖД запустили новинку - электронную службу поиска.

Раньше пассажиры могли искать забытые в пути чемоданы, одежду, гаджеты и другое имущество через «горячую линию» РЖД или администратора на вокзале. Кстати, сейчас так же нужно действовать, если забыли вещи в электричке.

А в поездах по всей стране каждый месяц набирается до 1500 растерях. Теперь поиск станет быстрее и проще. Достаточно в специальном окне на сайте заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам» на официальном сайте РЖД (www.rzd.ru). В анкете нужно указать имя, номер билета, номер своего телефона, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет. Кроме того, надо составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где их оставили. Сделать это нужно в течение 30 дней с начала поездки.

После обработки заявки пассажиру предложат по электронке опознать свои вещи на фотографиях. Потом путешественнику обязательно сообщат о результатах поиска забытых вещей.