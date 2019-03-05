Ухаживать за тяжелобольными и пожилыми людьми учат в “Школе сестер милосердия”

- Когда в доме появляется тяжелобольной человек, первое, что чувствуют его родные - это страх, стресс. Как ему помочь, где найти сиделку, которая умеет грамотно ухаживать за пациентом? - рассказывает директор благотворительного фонда паллиативной помощи «Океан жизни» из Нижневартовска Ирина Прибыш.

Ей пришлось самой столкнуться с подобным: Ирина Вячеславовна ухаживала за своими родными, которые тяжело заболели. Она поняла, что почти каждая семья в Нижневартовске, где есть тяжелобольной родственник, оказывается один на один с целым валом проблем: как кормить, мыть лежачего пациента, как помогать ему подниматься… Родным не хватает умений, а найти грамотную сиделку, владеющую современными знаниями - практически невозможно.

- К нам в фонд «Океан жизни» постоянно поступали просьбы от жителей помочь найти сиделку для их родных. И мы поняли, что в городе недостает современных, инновационных технологий обучения патронажному и паллиативному уходу, - рассказывает Ирина Прибыш.

В “Океане жизни” начали собирать информацию о передовых методиках. Представители фонда познакомились на конференции с международным участием «Паллиативная помощь взрослым и детям» в Москве с директором фонда помощи хосписам “Вера” Нютой Федермессер, посетили московский хоспис имени Веры Миллионщиковой, общались с главврачом детского хосписа “Дом с маяком” Натальей Саввой. Так постепенно и родилась идея “Школы сестер милосердия”.

Первый бесплатный курс в Нижневартовске прошел с 17 января по 10 февраля при поддержке Фонда президентских грантов. Средства гранта, а также городская субсидия администрации города и неравнодушные предприниматели помогли фонду закупить современное оборудование для реабилитации. А занятия проводили педагоги из московской Школы патронажного ухода «Внимание и забота».

Для "Школы" удалось закупить современное реабилитационное оборудование Фото: фонд «Океан жизни»

Студенты курса узнали о современных методиках по уходу за больными, пожилыми людьми, одинокими стариками и инвалидами. Они научились не только правильно ухаживать за лежачими пациентами: бережно перемещать, кормить, проводить гигиенические процедуры, но и оказывать первую медицинскую помощь, предотвращать различные осложнения, грамотно выстраивать общение, оказывать психологическую поддержку. Курс включал в себя теоретические вебинары, самостоятельные задания, а также практическую часть. В конце студенты получили удостоверение о повышении квалификации.

Изначально в фонде “Океан жизни” рассчитывали, что слушателями первого курса станут 30 человек. Но заявок пришло почти в два раза больше - 53. Второй курс в “Школе сестер милосердия” начнется с 23 марта. И на него уже записались более 200 желающих.

- “Школу” нужно продолжать. В городе подобные знания очень востребованы. Среди слушателей у нас были медицинские сестры, старшие сестры, сотрудники отделений из различных больниц Нижневартовска. Были родные пациентов и волонтеры, которые хотят помогать и ухаживать за больными, пожилыми людьми. Сейчас я каждый день получаю заявки от людей, которые хотели бы пройти “Школу”, - говорит Ирина Прибыш.