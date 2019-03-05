2019-03-05T18:35:05+03:00
Общество

Ухаживать за тяжелобольными и пожилыми людьми учат в “Школе сестер милосердия”

Курсы по патронажному и паллиативному уходу проходят в Нижневартовске
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Первый бесплатный курс "Школы сестер милосердия" прошел с 17 января по 10 февраля при поддержке Фонда президентских грантов Фото: фонд «Океан жизни»Первый бесплатный курс "Школы сестер милосердия" прошел с 17 января по 10 февраля при поддержке Фонда президентских грантов Фото: фонд «Океан жизни»
Изменить размер текста:

- Когда в доме появляется тяжелобольной человек, первое, что чувствуют его родные - это страх, стресс. Как ему помочь, где найти сиделку, которая умеет грамотно ухаживать за пациентом? - рассказывает директор благотворительного фонда паллиативной помощи «Океан жизни» из Нижневартовска Ирина Прибыш.

Ей пришлось самой столкнуться с подобным: Ирина Вячеславовна ухаживала за своими родными, которые тяжело заболели. Она поняла, что почти каждая семья в Нижневартовске, где есть тяжелобольной родственник, оказывается один на один с целым валом проблем: как кормить, мыть лежачего пациента, как помогать ему подниматься… Родным не хватает умений, а найти грамотную сиделку, владеющую современными знаниями - практически невозможно.

- К нам в фонд «Океан жизни» постоянно поступали просьбы от жителей помочь найти сиделку для их родных. И мы поняли, что в городе недостает современных, инновационных технологий обучения патронажному и паллиативному уходу, - рассказывает Ирина Прибыш.

В “Океане жизни” начали собирать информацию о передовых методиках. Представители фонда познакомились на конференции с международным участием «Паллиативная помощь взрослым и детям» в Москве с директором фонда помощи хосписам “Вера” Нютой Федермессер, посетили московский хоспис имени Веры Миллионщиковой, общались с главврачом детского хосписа “Дом с маяком” Натальей Саввой. Так постепенно и родилась идея “Школы сестер милосердия”.

Первый бесплатный курс в Нижневартовске прошел с 17 января по 10 февраля при поддержке Фонда президентских грантов. Средства гранта, а также городская субсидия администрации города и неравнодушные предприниматели помогли фонду закупить современное оборудование для реабилитации. А занятия проводили педагоги из московской Школы патронажного ухода «Внимание и забота».

Для "Школы" удалось закупить современное реабилитационное оборудование Фото: фонд «Океан жизни»

Для "Школы" удалось закупить современное реабилитационное оборудование Фото: фонд «Океан жизни»

Студенты курса узнали о современных методиках по уходу за больными, пожилыми людьми, одинокими стариками и инвалидами. Они научились не только правильно ухаживать за лежачими пациентами: бережно перемещать, кормить, проводить гигиенические процедуры, но и оказывать первую медицинскую помощь, предотвращать различные осложнения, грамотно выстраивать общение, оказывать психологическую поддержку. Курс включал в себя теоретические вебинары, самостоятельные задания, а также практическую часть. В конце студенты получили удостоверение о повышении квалификации.

Изначально в фонде “Океан жизни” рассчитывали, что слушателями первого курса станут 30 человек. Но заявок пришло почти в два раза больше - 53. Второй курс в “Школе сестер милосердия” начнется с 23 марта. И на него уже записались более 200 желающих.

- “Школу” нужно продолжать. В городе подобные знания очень востребованы. Среди слушателей у нас были медицинские сестры, старшие сестры, сотрудники отделений из различных больниц Нижневартовска. Были родные пациентов и волонтеры, которые хотят помогать и ухаживать за больными, пожилыми людьми. Сейчас я каждый день получаю заявки от людей, которые хотели бы пройти “Школу”, - говорит Ирина Прибыш.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Москве в частной клинике на Рублевском шоссе рухнул лифт с людьми
На Украине заявили о достижении «ракетного паритета с противником»
Трамп назвал «совершенно спятившими» начавших расследование в отношении него демократов
Икарди не желает тренироваться в общей группе из-за болей в колене
Песков: Путин делает многое для улучшения инвестклимата в России
Автоматическая система весогабаритного контроля поможет сохранить российские дороги
КХЛ признала, что судья не заметил фол перед решающим голом СКА в матче со «Спартаком»
В Москве предложили награду тем, кто способен взломать систему голосования
Названа стоимость проезда по трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга
«Нафтогаз» планирует подать жалобу на «Газпром» в ЕК
Очередную «подводную лодку Гитлера» обнаружили в Антарктике
ВМС Пакистана сообщили о «предотвращение вторжения» индийской подлодки
Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом, где Россия названа «главной угрозой»
ЦБ РФ: годовая инфляция достигнет максимума в первом полугодии 2019 года
«Тотальный диктант» в Эстонии организуют без участия россиян
Комитет Госдумы по информационной политике поддержал поправки в закон о фейковых новостях
МИД РФ: Москва не ведет диалог с венесуэльской оппозицией
Экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну стало плохо в суде
Умер экс-глава МИД Германии Клаус Кинкель
Ученые нашли пользу от избыточного веса
Турция: отмена торговых льгот США негативно повлияет на американский бизнес
Восемь россиян вошли в список самых богатых людей мира по версии Forbes
Южная Корея: КНДР остановила работу ядерного реактора в Йонбёне
Комитет Госдумы выступил за повышение штрафа в 20 раз за оскорбление госсимволов