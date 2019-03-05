Астраханских малышей из многодетных семей бесплатно готовят к школе

В городе на устье Волги, по данным Министерства социального развития и труда Астраханской области, насчитывается около трёх тысяч многодетных и малоимущих семей. Большинство из них из-за низких доходов не в состоянии оплатить детям дополнительное обучение, например, занятия по подготовке к школе. Однако в этом году у будущих первоклашек появилась возможность пойти на бесплатные занятия, которые организовал «Фонд помощи мамам, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию святой преподобномученицы Елисаветы».

Удивительно, но на момент подачи в Фонд президентских грантов проекта «К школе готовы» «Елизаветинскому» всего было семь месяцев от рождения. Эта благотворительная организация появилась в 2017 году по инициативе Светланы Ефремовой. Собранные ею единомышленники хотели поддержать будущих матерей, чтобы те не совершили аборт. Вскоре задачи фонда расширились. Он стал помогать всем мамам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В итоге проект «К школе готовы» соединил два флагманских направления работы фонда: «Подготовишки» и «Фонотека».

По программе «Подготовишки» дошкольники знакомятся с цифрами и учатся считать. Фото предоставлено фондом

В проекте «Подготовишки» участвуют будущие первоклашки. Специально для них организованы подготовительные занятия, которые в течение всего учебного года проводят опытные педагоги по программе федерального стандарта. На них малыши изучают цифры, учатся читать, выводить свои первые слова и познают окружающий мир. Всё происходит в игровой форме. Например, твёрдые и мягкие звуки дети изучают с помощью кубиков и карты, на которой, передвигая фишки, необходимо собрать слово из слогов.

– Выпускники курса «Подготовишки» перед тем, как перешагнуть порог школы, получают хорошее подспорье в области интеллектуального развития. Они тренируют память и внимание. И если у родителей не хватает времени подготовить ребёнка к первому в его жизни уроку – то «Подготовишки» – отличный для этого выход. Тем более все занятия проходят бесплатно, – говорит педагог Светлана Кирюшина.

Сотрудники фонда посчитали, сколько бы обошлось обучение дошкольников у их родителей, не обратись они к ним. Так стоимость услуг репетитора в Астраханской области – 325 рублей в час, а в специализированных детских центрах – 2000 рублей в месяц. Для многих многодетных и малообеспеченных семей это неподъемная сумма.

Малыши из «Подготовишек» уже начали подготовку к первому сентября 2019 года. Они объединены в две группы. Всего 30 человек. После первого полугодия дошкольники прошли проверку у «приёмной» комиссии, состоящей из пап и мам. Дети слушали текст, отвечали по нему на вопросы и формулировали своё отношение к герою произведения. Родители остались довольны.

Другое не менее важное направление проекта «К школе готовы» – это «Фонотека». В его рамках открыт логопедический кабинет. В него приходят дети, которые не могут выговорить «л», картаво произносят «р» и сильно со свистом выдавливают «с» – все, кому необходимо исправить «фефекты фикции».

– Наш логопед, который совершенно бесплатно принимает детей, помогает малышам справиться с артикуляционными проблемами: правильно поставить язык, развить мускулатуру рта и гортани, скорректировать темп речи. Даже если мы понимаем ребёнка, и у него нет проблем с коммуникацией, плохая дикция может повредить ему в будущем, например, построить карьеру. Поэтому заниматься ею обязательно надо с детства, – уверен руководитель проекта Максим Тулаев.

Сейчас занятия у логопеда и по подготовке к школе проходят в помещениях, безвозмездно предоставленных Астраханской епархией. Фото предоставлено фондом

Организаторы проекта надеются, что за учебный год логопед сможет помочь около 30 малышам из малообеспеченных и многодетных семей. В качестве мотивации за успехи в обучении дошкольникам выдают похвальный лист. После окончания занятий все родители и их дети получат ранцы, учебные пособия и канцтовары, а также сертификат на пошив школьной формы.