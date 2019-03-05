Лукашенко: Я не против единого рубля, но никто не предлагал

- Фейковые новости, попытка вырвать из контекста и интерпретировать так, как кому-то хочется в России, - так президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о российских СМИ, которые, как он считает, исказили его ответы на вопросы журналистам 1 марта в Минске.

В тот день многие газеты написали, что президент Белоруссии согласился на введение единого с Россией рубля. А так же, что 98% белорусов, по мнению Лукашенко, проголосуют против объединения Белоруссии с Россией.

- Чтобы соглашаться на что-то, надо чтобы тебе что-то предложили. Если тебе предложили единый рубль, тогда ты можешь или соглашаться, или отвергать это. Ни мне, ни Беларуси этого никто не предлагал, - сказал Лукашенко 5 марта на совещании с белорусскими чиновниками. - Я просто, отвечая на вопросы журналистов, размышлял, что если такой вопрос встанет, белорусы абсолютно не против единого рубля... Сегодня почти 80% нашей торговли с Россией осуществляется в российских рублях. Я недавно предложил: давайте перейдем на 100% в российских рублях. Мы этого не боимся, но никто на это не идет. Значит, Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на вражеские доллары и евро. Тогда чего рассуждать о едином рубле?

Раскритиковал президент Белоруссии и цитату: "Лукашенко заявил, что 98% белорусов, если поставить вопрос на референдум об объединении (с Россией, - ред.), будут против.»

- Речь идет о том, если поставить вопрос о включении Беларуси в состав России, тогда 98%, а то и больше проголосуют категорически против. Вопрос об объединении на референдум вообще не может быть вынесен. Потому что это вопрос неопределенный: что значит объединение? Что за объединение? На каких условиях? - вопрошал Лукашенко. - Вот так вот все переворачивается там, в России, и начинается какой-то переполох. Их цель - обвинить Лукашенко, что он торпедирует интеграционные процессы.

Президент Белоруссии высказал свое мнение, почему «со стороны России постоянно подкидывают вопросы наподобие включения в состав или некоего непонятного процесса выхода на единый рубль».

- Потому что понимают, что мы это в принципе принять не можем. А раз не можем, не примем, ну тогда и не надо. Значит они не хотят этой интеграции, - замысловато выразился Лукашенко.

После чего стало окончательно непонятно — так согласен президент Белоруссии на единый рубль или нет? За пять минут он успел сначала опровергнуть сообщения в российской прессе, что согласен. Потом заявил, что вообще-то согласен, но никто ему этого не предлагает. А в конце и вовсе — что ему специально подкидывают вопросы о выходе на единый рубль, зная, что он этого принять в принципе не может.

Если кто-то способен понять Батьку — того надо срочно отправлять на переговоры с ним.

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