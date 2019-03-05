Швейцария стремится к наращиванию партнерства с Россией по всем направлениям

В Женеве при поддержке Союза торговых палат «Швейцария - Россия, страны СНГ» состоялся «круглый стол» по проблеме развития торгово-экономических отношений Россия - Швейцария. Инициатором проведения мероприятия стал депутат Большого совета (Парламента) кантона Женева, президент Союза торговых палат «Швейцария - Россия, страны СНГ» Ги Меттан. Главным гостем и спикером выступила глава Государственного секретариата экономики (СЭКО) Швейцарии Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш.

На мероприятии участники единогласно дали положительную оценку динамики развития двустороннего диалога Россия - Швейцария, которая, несмотря на непростую международную политическую конъюнктуру, продолжает тенденцию к устойчивому росту.

Ги Меттан особо отметил качественное изменение делового климата в России в сторону создания более благоприятных и транспарентных условий ведения бизнеса в стране. Показательным, по его словам, является продвижение России в рейтингах Всемирного экономического форума по критерию глобальной конкурентоспособности государств и Всемирного банка и Международной финансовой корпорации DoingBusiness по итогам 2018 года – 43-е место и 31-я строчка соответственно.

По словам Госсекретаря экономики Швейцарии Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш, свидетельством интереса и стремления швейцарского бизнеса к продвижению многопрофильного сотрудничества с Россией является тот факт, что после 2014 года ни одна швейцарская компания не свернула свою деятельность в России. Так, на сегодняшний день в России работают порядка 200 швейцарских компаний, в числе которых значатся такие крупные концерны, как АВВ, LafargeHolcim, Novartis, Nestle, вложившие инвестиции в объеме более 10 млрд. долл. США на строительство новых производств на территории России. Инайхен-Фляйш подчеркнула, что на основе текущих показателей можно ожидать рост объема взаимной торговли в 2019 году. Глава СЭКО также считает, что Россия и Швейцария должны последовательно развивать и активно диверсифицировать сферы двустороннего сотрудничества.

Продолжить диалог с российскими партнерами Инайхен-Фляйш намерена на предстоящем 6-8 июня Петербургского международного экономического форума, приглашение к участию в котором она приняла.

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