Лидер партии АдГ Александр Гауланд: Отмена РСМД — это проблема для Германии, нам не нравится новая гонка вооружений

Как сообщил «Комсомолке» депутат Бундестага и старший сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александр Гауланд — вина в отмене российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) лежит далеко не на одной Москве, а Берлин отныне превращается в заложника нового витка международной гонки вооружений:

— Не являюсь специалистом по РСМД — но в то же время я слышал рассуждения коллег, более осведомлённых в этом вопросе, что де-факто договор уже давно не работает. Например, «ракеты средней и меньшей дальности» появились у Китая, — сообщил нам доктор Гауланд. — Многие также говорят, будто РСМД нарушают и новые российские «изделия», но, ещё раз повторюсь, я тут не эксперт.

Однако это действительно проблема для Германии: нам не особо нравится новая «гонка вооружений». Я хотел бы надеяться, чтобы между Россией и США вновь установились партнёрские отношения — это помогло бы помочь в решении данной проблемы, — подчеркнул собеседник «КП».

Напомним, РСМД был заключён между СССР и США в разгар горбачёвской перестройки, в 1987 году, и предполагал взаимное уничтожение наземных ракет (и их пусковых комплексов) с дальностью полёта 500-5000 км. Нижняя граница такого радиуса действия обеспечивает подлётное время лишь в несколько минут; вдобавок, подобное изделие очень компактно и может поместиться в небольшой грузовик.

Почти гарантированная невозможность перехвата этого оружия системами противоракетной обороны (ПРО) значительно понижает потенциальный порог его применения — у политиков и военных, принимающих решение о потенциальном ударе, возникает иллюзия уверенности в гарантированном уничтожении объектов противника ещё до того, как последний успеет отреагировать на атаку.

Однако в этом десятилетии участники РСМД стали регулярно обвинять друг друга в его нарушении. Например, США с недавних пор имеют на вооружении тяжёлый ударный беспилотник, который формально не подпадает под Договор, но может быть укомплектован такими ракетами.

В итоге 1 февраля текущего года о начале приостановки РСМД сообщил лидер США Дональд Трамп. 4 марта о выходе из РСМД объявил Президент России Владимир Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Постой, договор, не летите ракеты

Своим указом 4 марта Владимир Путин приостановил Договор с США о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Что это означает и к чему приведет? На эти вопросы ответил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец (подробности).