2019-03-05T20:04:33+03:00
В мире

Лидер партии АдГ Александр Гауланд: Отмена РСМД — это проблема для Германии, нам не нравится новая гонка вооружений

По мнению немецкого политика, ключ в решении данной проблемы — восстановление российско-американских отношений [эксклюзив kp.ru]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Александр Гауланд.Александр Гауланд.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
Изменить размер текста:

Как сообщил «Комсомолке» депутат Бундестага и старший сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александр Гауланд — вина в отмене российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) лежит далеко не на одной Москве, а Берлин отныне превращается в заложника нового витка международной гонки вооружений:

— Не являюсь специалистом по РСМД — но в то же время я слышал рассуждения коллег, более осведомлённых в этом вопросе, что де-факто договор уже давно не работает. Например, «ракеты средней и меньшей дальности» появились у Китая, — сообщил нам доктор Гауланд. — Многие также говорят, будто РСМД нарушают и новые российские «изделия», но, ещё раз повторюсь, я тут не эксперт.

Однако это действительно проблема для Германии: нам не особо нравится новая «гонка вооружений». Я хотел бы надеяться, чтобы между Россией и США вновь установились партнёрские отношения — это помогло бы помочь в решении данной проблемы, — подчеркнул собеседник «КП».

Напомним, РСМД был заключён между СССР и США в разгар горбачёвской перестройки, в 1987 году, и предполагал взаимное уничтожение наземных ракет (и их пусковых комплексов) с дальностью полёта 500-5000 км. Нижняя граница такого радиуса действия обеспечивает подлётное время лишь в несколько минут; вдобавок, подобное изделие очень компактно и может поместиться в небольшой грузовик.

Почти гарантированная невозможность перехвата этого оружия системами противоракетной обороны (ПРО) значительно понижает потенциальный порог его применения — у политиков и военных, принимающих решение о потенциальном ударе, возникает иллюзия уверенности в гарантированном уничтожении объектов противника ещё до того, как последний успеет отреагировать на атаку.

Однако в этом десятилетии участники РСМД стали регулярно обвинять друг друга в его нарушении. Например, США с недавних пор имеют на вооружении тяжёлый ударный беспилотник, который формально не подпадает под Договор, но может быть укомплектован такими ракетами.

В итоге 1 февраля текущего года о начале приостановки РСМД сообщил лидер США Дональд Трамп. 4 марта о выходе из РСМД объявил Президент России Владимир Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Постой, договор, не летите ракеты

Своим указом 4 марта Владимир Путин приостановил Договор с США о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Что это означает и к чему приведет? На эти вопросы ответил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей»
К годовщине провокации в Солсбери российский дипломат рассказала «Комсомольской правде» об информационной войне Вашингтона и Лондона, а также об истоках своего конфликта с Чубайсом [эксклюзив kp.ru, видео]
Новости 24
США заявили о готовности «сдерживать Россию в Арктике»
Bugatti выпустил самый дорогой в мире автомобиль
США потребовали новые силы для «сдерживания России» в Европе
В Москве состоялись переговоры замглав МИД России и Японии
Триста свежих могил нашли у лагеря беженцев «Рукбан» в Сирии
Пентагон: развивающийся потенциал РФ угрожает размыть военное преимущество США
Директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»: автоматическая система весогабаритного контроля повысит безопасность движения
В Москве в частной клинике на Рублевском шоссе рухнул лифт с людьми
На Украине заявили о достижении «ракетного паритета с противником»
Трамп назвал «совершенно спятившими» начавших расследование в отношении него демократов
Икарди не желает тренироваться в общей группе из-за болей в колене