- «Выжиматели ветра»?

Пожалуй, не существует человека, который не знает Михаила Кожухова. Знают все - хотя бы в лицо. «А-а-а - тот самый... усатый... что ездит по миру и ест тараканов». Правда, насекомых он употреблял лишь несколько раз - на камеру. А по миру действительно наматывает тысячи километров, создавая огромное количество сюжетов о самых удивительных местах и людях. Но мало кто знает, что настоящей любовью журналиста являются парусники. С ними и будет связано самое важное морское событие будущего года, а может быть, и всего нового века...

Об этом и многом другом Михаил Кожухов рассказал в рамках совместной радиопрограммы «Комсомольской правды» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников».

Полное погружение

- Вы один из самых знаменитых российских путешественников...

- По моим представлениям, путешественник - это человек уровня Магеллана или Колумба. А я в первую очередь журналист, родившийся в «Комсомольской правде». Мой самый любимый и честный титул - президент «Клуба путешествий»...

- В его рамках вы организуете такую необычную туристическую вещь, как этнодайвинг. Это что такое?

- Своеобразное погружение в чужой мир. Чтобы почувствовать и понять жизнь, далекую от нас, ее нужно примерить на себя, как рубашку. Сварить чурчхелу в Грузии, сделать жевательную резинку из сока гевеи в Мексике... Хотя бы сесть к гончарному кругу в Дагестане. Это новое знание расширяет твои представления о чужой стране. И - главное - о тебе самом.

Второй принцип, который мы соблюдаем в рамках этнодайвинга: человек, когда возвращается из поездки, должен привозить в блокноте, в телефоне несколько новых имен.

- Друзей?

- Русским словом «друг» это не всегда называется, потому что, может, ты никогда не увидишь этого человека больше, но тебе будет приятно вспоминать, что ты в Новой Зеландии в деревне Маори познакомился с Джейсоном, татуировщиком и шаманом, с которым ты ходил в лес. И он играл тебе на своих дудочках и общался с духами предков.

- А в вашем блокноте сколько имен? Сотни? Тысячи?

- Не знаю. Я живу довольно давно. Сейчас я вернулся из Андаманского моря. Это Таиланд. Нового тайца, к сожалению, не узнал, но узнал очень хорошего нашего парня, который там шкипером трудится. Так что положил в копилку уже приобретение этого года.

Тяжело в путешествии - легко в жизни

- Но эти поездки нельзя назвать дешевыми?

- Меня часто спрашивают: а как подешевле куда-нибудь съездить? Во мне нет снобизма, многие не могут себе позволить поехать никуда. Но я просто считаю, что лучше поехать раз в два года, чем подешевле. Экономить надо на холодильнике, он все равно сломается. А это воспоминания, которые остаются с тобой на всю жизнь. И тут жадничать не нужно.

- Тяжело в таких путешествиях?

- По-разному. Тяготы у нас не очень большие. Правда, есть направление экспедиционное, маршруты, которые предполагают треккинги, подъем к базовому лагерю Эвереста или на сопки Камчатки. Это для людей, которые готовы к физической активности. Но все равно это не альпинизм и не сплав высоких категорий сложности. Это то, что доступно некурящему и мало пьющему человеку...

- ... и иногда посещающему спортзал.

- Да. У нас есть радиоведущий Витя Набутов. Он в прошлом году ходил на Килиманджаро, но не смог подняться. И это не давало ему покоя. В этом году поднялся.

- Вы сказали, что из каждого путешествия необходимо привозить опыт. В вашей жизни какой опыт пригодился из путешествий больше всего?

- Никакой. Абсолютно.

- А закалка?

- Не знаю. Это большая загадка, как количество увиденного и пережитого, как переходит в твое человеческое качество. Я не знаю ответа на этот вопрос. Каким-то образом это происходит. С некоторыми. Но как? Для меня вопрос открытый.

Любимое место на планете

- Вы побывали практически везде. Остались точки на планете, где вы не были?

- Конечно. Очень много. Британский и Виргинские острова, остров Тринидад и Тобаго. Я, правда, не уверен, что туда нужно… Я никогда не ставил себе задачу поставить галочки напротив названий всех стран. Мне кажется, это глупо.

- Есть ли место, в которое хочется возвращаться?

- Таких мест много. Десятки. В последнее время у меня объявилось единственное место, куда я возвращаюсь постоянно – Дагестан. Это сочетание невероятных библейских красот, фантастической экзотики и просто захлестывающего гостеприимства. Когда к ним приезжают туристы, они радуются так искренне, так раскрывают объятия, что это трогательно очень. И главное, что, может, это отличие этой республики от других уголков Северного Кавказа, они очень рукастые, трудолюбивые. Там в каждом селении есть удивительный дядька - один шьет обувь, другой папахи, третий кинжалы делает. Представляете, знаменитые Кубачи. Там в 80% домой частные музеи. В этих музеях то, что они сами делать не умеют. Это фарфоровые тарелки. Они веками ковали оружие сначала для императора Дария персидского, для последующих царей белых и красных. И увозили это оружие продавать. А домой привозили тарелки. И есть в каждом доме специальная большая комната, где на стене висят эти тарелки. И есть такие, ради которых туда музейные работники приезжают, предлагают бешеные деньги, а они не продают. Там есть тарелки семнадцатого века китайские. И это история семьи.

Там медная посуда, характерные кувшины, с которыми когда-то за водой ходили. Иногда легендарная кубачинская работа по серебру, либо украшения, либо кинжалы, сабли. Удивительное село, очень живописное. Но таких сел, правда, там много.

- А есть ли подобные места, о которых туристы просто не знают?

- Такая больная тема с поездками по России, потому что мест очень много. Например, приполярный Урал. Это один из самых красивых массивов в мире. Там есть вершина "Медвежья лапа". Действительно похожа. А есть гора Сабля. Я такой горы не видел никогда. Но туда попадешь только на вертолете...

Или плато Путорана. Кстати, начиная с этого года у нас будет маршрут регулярный. Нам удалось договориться. Небольшими, правда, группами, но все у нас получится. Спрашивают, а какое оно - плато Путорана? Вот ты можешь обернуться вокруг себя на 360 градусов и куда бы ты ни посмотрел, у тебя всегда в поле зрения будет минимум три водопада.

Куда бы ты не посмотрел на плато Путорана, в поле зрения окажется водопад!Фото: Евгений САЗОНОВ

- Недаром его называют Край тысячи водопадов... Видимо, будет у вас маршрут и до Большого Курейского водопада?

- Да. Я его сам пока не видел. И мечтаю посмотреть.

Большой Курейский водопад - самый мощный в России по водосбросу.Фото: Евгений САЗОНОВ

- Надеюсь, когда доберетесь, увидите табличку, которую установила «Комсомольская правда» и Русское географическое общество. Она посвящена первооткрывателям плато, в том числе Александру Федоровичу Миддендорфу. Он незаслуженно забыт.

- Эта тема для меня очень близкая. Вот кто такой, например, Вилькицкий? Никто не знает. А это человек, который, как считают, совершил последнее крупное географическое открытие в истории человечества. Открыл Северную Землю. Очень много забытых, а в истории Арктики тем более... Несправедливо это...

Одно из Самых красивых мест Плато Путорана - слияние двух рек - Дулисмар и Яктали.Фото: Евгений САЗОНОВ

Винджаммеры

- А как расширяют знания путешествия на кораблях, которыми вы тоже занимаетесь?

- Не просто на кораблях, а на парусниках начала ХХ века - «Крузенштерне» и «Седове»!

Фото из архива Клуба путешествий Михаила Кожухова.

- Кстати, откуда они у нас?

- Вы не знаете эту удивительную историю? Ну слушайте. В начале двадцатого века Европа потихоньку готовилась к войне. И нужен был порох. А для его приготовления нужна селитра, которая была только в Чили. И плюс к тому времени цвели поля Австралии, где рос хлеб. Нужно было как-то оттуда эти продукты возить. Выяснилось, что гораздо экономичнее построить парусные грузовики, чем возить это пароходами. И тогда англичане, которые были царями морей, и немцы, которые им завидовали, понастроили фантастических парусных грузовиков. Их называли «винджаммеры».

- «Выжиматели ветра»?

- Верно! А после Второй мировой два таких немецких винджаммера передали нашей стране. Парадокс в том, что эти два корабля - единственные из той серии, что остались на плаву. Это бывший «Командор Йонсон» - ныне «Седов». И бывший «Падуя» - ныне «Крузенштерн». Благополучная Европа не смогла сохранить ни одну «ветровыжималку».

«Крузенштерн» сейчас, пожалуй, самый красивый в мире парусник. Фото: Юрий МАСЛЯЕВ (Морское фотографическое собрание)

Старики и море

- Этим кораблям почти по сто лет, а они - еще крепкие старики!

- Это настолько фантастические устройства, что нынешние моряки, которые на них служат, сами поражаются.

- Их же используют как плавучие университеты?

- Да, оба приписаны сейчас к Калининградской академии рыболовного флота. К сожалению, там очень маленькие зарплаты. Любой из моряков может наняться на какой-нибудь сухогруз и будет получать в пять раз больше.

Фото Кирилла УМРИХИНА.

- Но не уходят!

- Остаются наставники ради этих кораблей и мальчишек, которые первый раз идут в плавание... Настоящие рыцари морей.

Свистать всех наверх

- А как туристы отдыхают на этих кораблях?

- А они не отдыхают. И они не туристы! Они практиканты, интегрированные в жизнь судна: вахта, работа, подъемы.

- Что, и палубы драят?

- Их не заставляют, конечно, но они сами у мальчишек отнимают швабры. Ведь занятие очень веселое. С пеной, шутками, фотографиями. А уже на второй день, если позволяет погода, начинаются учебные подъемы на мачты.

- Неужели реально паруса ставят?

- Да! Если тебе комфортно на высоте 42 метра над палубой работать, подняться туда без страховки, там уцепиться за трос, то в первый же парусный аврал ты подходишь к боцману, берешь его за пуговицу и говоришь: «Я хочу!»

Парус, порвали парус...

- Самое интересное в походе - знакомство с кораблем и его людьми. Там есть специальные парусные мастера. На «Седове» это Дядя Женя, с 98-го года работает. Человек, который руками, специальным боцманским швом штопает паруса.

Фото из архива Клуба путешествий Михаила Кожухова.

- Неужели даже современные рвутся?

- Даже современные... Кстати, если зайти в каморку этого седого сурового дядьки, то там в уголочке на маленьком гамаке сидит плюшевый медвежонок. Какая-то есть история про него, но Дядя Женя не колется. Он не очень разговорчивый. А на «Крузенштерне» мой друг Игорь Майоров, он каждому из наших участников шьет такой вымпел из обрывков парусов.

Эти люди замечательно открываются, когда к ним идут без распальцовки, когда они чувствуют искренний интерес, они раскрываются, с радостью показывают, учат.

- И все так, как в стародавние времена?

- Да. А на «Крузенштерне» и «Седове» все руками. И там есть такой маневр. Он называется перебрасовка рей, когда корабль идет на моторе, а реи толстые и все равно парусят. И нужно изменить их угол относительно ветра. И это тоже парусный аврал, в котором участвует весь корабль. Это делается на глаз. Друг мой близкий, старший боцман «Крузенштерна» Михаил Привалов, отвожу его в сторону, спрашиваю: «Чего ты кипятишься, красиво же, хорошо поставили!». А он мне: «Там на пятнадцать-двадцать сантиметров верхний марсель относительно нижнего брамселя угол»…

Фото из архива Клуба путешествий Михаила Кожухова.

- Неужели он видит это глазами?

- Да. Потому за нашими капитанами очередь стоит. Потому что людей, способных вывести парусники в море, на пальцах можно пересчитать.

Три товарища

- Так какое же главное морское событие ХХI века нас вскоре ожидает?

- В следующем году будет совместное кругосветное плавание сразу трех барков: «Седова», «Крузенштерна» и «Паллады». Так отметим сразу две даты: 200-летие экспедиции Беллинсгаузена, открывшей Антарктиду, и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Во время похода мы снимем вторую часть документального фильма «Паруса мира».

Суда пойдут немного разными маршрутами, но в каких-то точках пересекутся. Например, у мыса Горн. И это будет зрелище невероятное. Я был на «Седове», когда он шел рядом с «Крузенштерном». «Седов» самый большой в мире. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса. «Крузенштерн» меньше на полтора метра. И когда они идут рядом, ты просто катапультируешься в те времена, когда читал книжки про пиратов и великих путешественников! И понимаешь: это были очень правильные книжки!

- Вы большой любитель сплавов по рекам. Откуда это стремление каждый год убежать в дебри?

- Мне трудно ответить на этот вопрос. Когда-то доставляло радость преодоление все более сложных категорий. В общем, я фактически выполнил норматив мастера спорта. Одну школу подготовки я не прошел. Но у меня участие в шестерке. И руководство пятью или шестью, семью пятерками. Когда-то доставляло радость такое спортивное преодоление. Потом это как-то поутихло. Между прочим, это чем-то похоже на походы на больших барках. Это тотальная перезагрузка. Обнуление всего. Что на сплаве, что на «Седове». В первый день тебя Москва еще держит. А на третий день спроси - а ты кто? И тебе нужно несколько секунд, чтобы вспомнить. Включаются другие мысли и интересы. Проявляется чисто мужская дружба и простые товарищеские отношения. И еще здесь особая красота — красота природы, которая тебя окружает там, где нет людей.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

КОЖУХОВ Михаил Юрьевич - популярный журналист, теле- и радиоведущий, сценарист, продюсер. Создатель программ-путешествий «В поисках приключений», «Вокруг света», «Охота к перемене мест», «Далеко и еще дальше» и др.

Работал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в Афганистане, награжден орденом Красной Звезды. В совершенстве владеет английским, испанским и португальским.

В апреле 2013 года основал «Клуб путешествий Михаила Кожухова» - туристическую компанию, которая специализируется на авторских путешествиях по всему миру.

Фото: Евгения СЕВРЮКОВА

ФОТООХОТНИКИ

Зубр за зубр...

Наши читатели продолжают присылать свои снимки дикой природы. Вот какой фототрофей добыла Евгения Севрюкова из подмосковных Мытищ:

«В заповеднике «Калужские засеки» мне посчастливилось встретиться с могучими колоссами русского леса - зубрами. Их история служит прекрасным примером, как хрупок мир природы, как человек может разрушать и созидать. Почти сто лет назад был убит последний дикий зубр. На тот момент в зоопарках мира насчитывалось всего 12 особей. И только полностью уничтожив вид, люди задумались о восстановлении популяции. Сейчас в мире насчитывается более 5000 зубров».

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть хорошее фото зверей, да еще с рассказом, как вы его сделали, - присылайте его в «Окно в природу».

Присылайте свои работы с пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

«КП» выпустила полное собрание сочинений В. М. Пескова. Трогательные очерки и уникальные авторские фотографии собраны в великолепно изданные альбомы

Книжная коллекция Василия Михайловича Пескова

«КП» выпустила полное собрание сочинений В. М. Пескова. Трогательные очерки и уникальные авторские фотографии собраны в великолепно изданные альбомы, приобрести которые можно в фирменном магазине «Комсомолки» или заказать в интернет-магазине shop.kp.ru.

Адрес фирменного магазина:

ст. м. «Динамо», Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23, стр. 1.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.