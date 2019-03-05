2019-03-06T00:06:57+03:00
Спорт

Сборная Германии по футболу отправила "на пенсию" чемпионов мира Мюллера, Боатенга и Хуммельса

Главный тренер команды Йоахим Лев лично приехал в Мюнхен к игрокам "Баварии"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мюллер, Боатенг и Хуммельс официально отцеплены от сборной.Мюллер, Боатенг и Хуммельс официально отцеплены от сборной.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 5 марта, стало известно о переменах в сборной Германии. Сразу для трех игроков была официально завершена карьера в сборной. Главный тренер команды Йоахим Лев принял решение, что в ближайшее время не будут получать вызов в главную команду страны сразу три игрока "Баварии" - это Томас Мюллер, Матс Хуммельс и Жером Боатенг.

- Мы хотим дать команде новое лицо, и я убежден, что это правильный шаг. Молодым национальным игрокам будет предоставлено пространство, необходимое для полноценного развития, и теперь они должны взять на себя ответственность, - пояснил в интервью пресс-службе сборной Германии свое решение Йоахим Лев.

В личном "Твиттере" Жером Боатенг написал для сборной "прощальное письмо":

- Мне грустно от этой новости, потому что для меня всегда было величайшей идеей представлять свою страну. Тем не менее, я уважаю новый курс и понимаю решение национального тренера.

Я сам был молод и надеялся, что игроки старшего возраста освободят место для меня. Я убежден, что могу играть на высшем уровне и буду продолжать делать это в будущем. Я всегда буду с большим удовольствием оглядываться назад на время, проведенное в сборной.

Я всегда был очень горд носить майку сборной, и я никогда не забуду лето 2014, в частности. Конечно, я бы хотел еще раз попрощаться со всеми. Удачи команде в будущем!

В руководстве немецкого футбольного союза оптимистично восприняли эту новость. Глава организации Райнхард Гриндель заявил:

- Я приветствую тот факт, что сейчас он добивается решительных успехов в преобразовании нашей национальной команды, и начало квалификации для Евро-2020 - подходящее время для кадровых изменений.

Томас Мюллер играл за сборную Германии с 3 марта 2010 года, проведя 100 игр и забив 38 голов. У Хуммельса - 70 поединков и 5 голов с момента дебюта 13 мая 2010 года. А вот Жером Боатенг свой первый матч провел 10 октября 2009 года против России. И сыграл с той поры 74 игры, забив 1 гол.

В марте сборная Германии сыграет свой ближайший поединок в рамках отборочного турнира Евро-2020 с Сербией. Встреча пройдет в Вольфсбурге 20 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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