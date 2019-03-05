Обзор матча Реал Мадрид - Аякс 5 марта 2019: счет, голы, статистика игроков матча 1/8 финала Лиги Чемпионов

Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Аяксом" оставил свое "послевкусие". В Амстердаме испанский гранд победил со счетом 2:1. Но у хозяев поля был отменен из-за системы повторов VAR один забитый гол.

Душан Тадич - главная звезда матча в составе "Аякса".Фото: REUTERS

Но, похоже, что это только посеяло свою злость и заложило мотивацию гостям поединка. Голландский клуб вообще мало кто рассматривал как кандидата на проход в четвертьфинал турнира. Никто не верил, что сможет сделать "Аякс" на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Начало матча - "Аякс" забивает в первой же своей атаке в матче.Фото: REUTERS

Традиционно дерзкий, молодой и яркий "Аякс" в последние годы немало отыграл встреч с "Реалом" и поединки в столице Испании завершались со счетом примерно 4:1 в пользу "Реала".

Защитник "Аякса" Дэйли Блинд празднует победу над "Реалом".Фото: REUTERS

Но уже на 7-й минуте матча после быстрой атаки гостей счет открыл Хаким Зиеш. Первая же серьезная атака "аяксидов" завершилась голом - марокканцу отдал пас Душан Тадич. Казалось, что это просто небольшой шок для "Аякса".

"Реал" не смог ничего сделать с таким "Аяксом".Фото: REUTERS

Но на 18-й минуте Нерес удваивает преимущество в счете - 2:0! И по сумме двух встреч прямо в первом же тайме голландцы проходили "Реал". А мадридцы же еще никогда в Лиге Чемпионов не пропускали двух голов в стартовые 18 минут поединка два гола в свои ворота.

"Аякс" празднует победу на "Сантьяго Бернабеу" со своими фанатами.Фото: REUTERS

"Организованное избиение" фаворита поединка продолжилось после перерыва. К тому времени "Реал" уже успел сделать две замены, обе - вынужденные. Лукас Васкес и Винисиус Жуниор ушли с поля из-за травм. Вышедшие же на поле вместо них игроки не смогли усилить команду так, чтобы переломить ход поединка.

Даже лучший футболист мира Лука Модрич ничем не помог "Реалу".Фото: REUTERS

На 62-й минуте Душан Тадич с паса ван де Бека - 3:0! Причем, пришлось смотреть очень долго видеоповторы системы VAR. Но гол не отняли. Марко Асенсио на 70-й минуте заронил надежду в сердца фанатов "Реала", сделав счет 3:1. Но Лассе Шене снял вообще все вопросы об исходе матча, забив гол со штрафного - 4:1!

72-я минута матча - Лассе Шоне забивает четвертый гол "Реалу". Это конец для мадридцев.Фото: REUTERS

Все, этот поединок завершился невероятной сенсацией. "Аякс" проходит в четвертьфинал Лиги Чемпионов, разорвав "Реал" на его же поле.

Пару лет назад "Аякс" играл в финале Лиги Европы.Фото: REUTERS

СТАТИСТИКА МАТЧА

Реал Мадрид Испания – Аякс Голландия 1:4

Голы: 0:1 – 7 Зиеш, 0:2 – 18 Нерес, 0:3 – 62 Тадич, 1:3 – 70 Асенсио, 1:4 – 72 Шене.

Реал Мадрид: Куртуа, Начо, Регилон, Карвахаль, Варан, Модрич, Каземиро (Вальверде, 87), Васкес (Бэйл, 29), Кроос, Винисиус Жуниор (Асенсио, 35), Бензема.

Аякс: Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи (Велтман, 81), ван де Бек, Зиеш, Нерес (Дольберг, 74), де Йонг, Тадич, Шене (де Вит, 73).

Предупреждения: Мазрауи (26), Карвахаль (30), Начо (90).

Удаление: Начо (90).