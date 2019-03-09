2019-03-06T19:45:43+03:00
Конкурсы и тесты

Тест "КП": За что Барби лишили дара речи

Самой популярной и скандальной кукле исполняется 60 лет
Наталия АНДРЕАССЕНkp.ru
Поделиться:
- Ну и кто из нас куколка?- Ну и кто из нас куколка?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

9 марта 1959 года в Нью-Йорке случилась мини-секс-революция: во время выставки игрушек на суд покупателей предстала кукла с... грудью! Непотребный образ подчеркивал обтягивающий полосатый купальник и взрослое, к тому же накрашенное, лицо. Оптовики ахнули, покупатели высокомерно поморщились, дети восторженно затаили дыхание - и... С тех пор Барби уверенно зашагала по планете - и вот дошагала до своего 60-летия. Интересно, а что вы знаете из биографии высокогрудой юбилярши?

1Полное имя Барби звучит так:

.
Правильный ответ:Полное имя куклы - Барбара Миллисент Робертс. Барби - это уменьшительно-ласкательное имя от Барбары. Придумавшая куклу американка Рут Хэндлер назвала ее в честь своей дочки.

2Создательница Барби, американка Рут Хэндлер, придумала фигуристую куклу, когда:

.
Правильный ответ:Как признавалась создательница куклы Рут, она обратила внимание, что дочка с подружками перестали играть в пупсов и принялись вырезать кукол (и наряды для них из бумаги), придумывая им взрослую жизнь. Тогда Хэндлер поняла, что девочкам не хватает игрушки, с помощью которой они могли бы разыгрывать сценки из взрослой жизни.

3Поначалу Кен должен был быть:

.
Правильный ответ:Мужская кукла - Кен - моложе Барби на 2 года. Имя он получил в честь сына своей создательницы - Кеннета Хэндлера. Изначально предполагалось, что в игрушечной жизни, как и в реальной, Кен и Барби будут братом и сестрой. Но покупательницы хотели для Барби не просто родственника, а достойного кандидата в мужья. Так Кен и стал бойфрендом.

4Если бы Барби ожила, она бы...

.
Правильный ответ:Однажды ученые подсчитали: если бы Барби ожила, это была бы девушка ростом 180 см с параметрами 99 - 46 - 84 см (грудь - талия - бедра; с такими формами в мире рождается 1 женщина на 100 тысяч). Индекс массы ее тела был бы таким низким, что в жизни эта красотка страдала бы от анорексии.К слову, тело Кена куда реалистичнее - таким обладает каждый 50-й мужчина

5За какую фразу говорящую куклу Барби (такие выпускали в 1992-м) в Америке лишили дара речи?

.
Правильный ответ:В 1992 году вокруг Барби, которая «научилась» говорить около 300 фраз, разразился скандал. Родителей возмутило, что кукла произносит, например: «У нас когда-нибудь будет достаточно одежек?» или «Люблю шопинг!» Мол, чему хорошему эта легкомысленная игрушка может научить подрастающее поколение?! И кукла замолкла.

6Что появилось у Барби в 2000 году для придания ее телу реалистичности?

.
Правильный ответ:Да что там пупок, который действительно появился у Барби в 2002-м! Позже в продажу поступили еще и беременные куклы, вызвав много споров. Не все психологи сочли, что это отличный способ для родителей начать говорить с отпрысками на тему «откуда берутся дети»...

7По своей первой профессии эта кукла была:

.
Правильный ответ:Первая профессия Барби - супермодель в сфере молодежной моды. Но потом эта куколка сделала карьеру в самых разных областях. Барби была и певицей, и учительницей, и медсестрой, и балериной, и палеонтологом, а еще космонавтом и кандидатом в президенты!

8Как Барби поучаствовала в политической жизни?

.
Правильный ответ:В 1990-м компания Mattel выпустила reundschafts Barbie (Барби Дружбы) - в честь падения Берлинской стены. А в 2003-м на прилавках появилась кукла Фулла - мусульманская Барби. Черный платок и накидку с нее снять можно, а вот раздеть полностью нельзя: нижнее розовое белье является частью пластмассового тела.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы серьезный человек, в игрушки не играете и наверняка читаете только взрослую литературу.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вам интересно все в этой жизни, а игрушки - ее часть!
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Или у вас есть маленькая дочка (внучка), или вы коллекционер Барби. А может, вы так до конца и не повзрослели. И это здорово!
Поделиться

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Из-за отключения электричества в одной из больниц Венесуэлы умерли 15 детей
Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО
В Испании 8 марта прошла забастовка феминисток
Пентагон вновь пригрозил Турции санкциями за покупку С-400
Министр ВВС США объявила об уходе с поста
Гуаидо заявил, что в отключении электричества виноваты власти Венесуэлы
Премьер Италии: «Мы работаем над отменой санкций против России»
Спецпредставитель США по Венесуэле не сомневается в уходе Мадуро
У берегов США чуть не перевернулся норвежский круизный лайнер из-за сильного ветра
Василий Небензя поздравил женщин в ООН с 8 марта
В Каракасе частично восстановлена подача электроэнергии
В Германии нашли вещи убитых в 1945 году советских и польских граждан
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады
В США самолет экстренно сел на автомобильную дорогу
США продлили срок завершения операций с ценными бумагами венесуэльской компании PDVSA
Пожар в Серебряном бору в Москве: возгорание началось в частном доме
В Армении россиянин получил ножевое ранение
В Германии умерла бывшая "Юная мисс Вселенная"
Арестована бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг
Задержали бывшего замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга
Трамп о деле Манофорта: судья громко заявил, что с Россией не было никакого сговора
Президент Сербии заявил, что Косово не хочет диалога с Белградом
ВМС Ирана отразили атаку пиратов, напавших на нефтяной танкер
Появилось видео с места крушения истребителя МиГ-21 в Индии
Двух фигурантов дела об убийстве старшего следователя арестовали на два месяца
Глава NASA назвал полет Crew Dragon важной вехой в космонавтике
МИД Австрии вызовет посла Украины из-за запрета на въезд австрийскому журналисту
На учениях американской армии "загримировали" бронетранспортеры под танки Т-72Б