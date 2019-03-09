Тест "КП": За что Барби лишили дара речи
Самой популярной и скандальной кукле исполняется 60 лет
- Ну и кто из нас куколка?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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9 марта 1959 года в Нью-Йорке случилась мини-секс-революция: во время выставки игрушек на суд покупателей предстала кукла с... грудью! Непотребный образ подчеркивал обтягивающий полосатый купальник и взрослое, к тому же накрашенное, лицо. Оптовики ахнули, покупатели высокомерно поморщились, дети восторженно затаили дыхание - и... С тех пор Барби уверенно зашагала по планете - и вот дошагала до своего 60-летия. Интересно, а что вы знаете из биографии высокогрудой юбилярши?
1Полное имя Барби звучит так:
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Правильный ответ:Полное имя куклы - Барбара Миллисент Робертс. Барби - это уменьшительно-ласкательное имя от Барбары. Придумавшая куклу американка Рут Хэндлер назвала ее в честь своей дочки.
2Создательница Барби, американка Рут Хэндлер, придумала фигуристую куклу, когда:
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Правильный ответ:Как признавалась создательница куклы Рут, она обратила внимание, что дочка с подружками перестали играть в пупсов и принялись вырезать кукол (и наряды для них из бумаги), придумывая им взрослую жизнь. Тогда Хэндлер поняла, что девочкам не хватает игрушки, с помощью которой они могли бы разыгрывать сценки из взрослой жизни.
3Поначалу Кен должен был быть:
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Правильный ответ:Мужская кукла - Кен - моложе Барби на 2 года. Имя он получил в честь сына своей создательницы - Кеннета Хэндлера. Изначально предполагалось, что в игрушечной жизни, как и в реальной, Кен и Барби будут братом и сестрой. Но покупательницы хотели для Барби не просто родственника, а достойного кандидата в мужья. Так Кен и стал бойфрендом.
4Если бы Барби ожила, она бы...
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Правильный ответ:Однажды ученые подсчитали: если бы Барби ожила, это была бы девушка ростом 180 см с параметрами 99 - 46 - 84 см (грудь - талия - бедра; с такими формами в мире рождается 1 женщина на 100 тысяч). Индекс массы ее тела был бы таким низким, что в жизни эта красотка страдала бы от анорексии.К слову, тело Кена куда реалистичнее - таким обладает каждый 50-й мужчина
5За какую фразу говорящую куклу Барби (такие выпускали в 1992-м) в Америке лишили дара речи?
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Правильный ответ:В 1992 году вокруг Барби, которая «научилась» говорить около 300 фраз, разразился скандал. Родителей возмутило, что кукла произносит, например: «У нас когда-нибудь будет достаточно одежек?» или «Люблю шопинг!» Мол, чему хорошему эта легкомысленная игрушка может научить подрастающее поколение?! И кукла замолкла.
6Что появилось у Барби в 2000 году для придания ее телу реалистичности?
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Правильный ответ:Да что там пупок, который действительно появился у Барби в 2002-м! Позже в продажу поступили еще и беременные куклы, вызвав много споров. Не все психологи сочли, что это отличный способ для родителей начать говорить с отпрысками на тему «откуда берутся дети»...
7По своей первой профессии эта кукла была:
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Правильный ответ:Первая профессия Барби - супермодель в сфере молодежной моды. Но потом эта куколка сделала карьеру в самых разных областях. Барби была и певицей, и учительницей, и медсестрой, и балериной, и палеонтологом, а еще космонавтом и кандидатом в президенты!
8Как Барби поучаствовала в политической жизни?
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Правильный ответ:В 1990-м компания Mattel выпустила reundschafts Barbie (Барби Дружбы) - в честь падения Берлинской стены. А в 2003-м на прилавках появилась кукла Фулла - мусульманская Барби. Черный платок и накидку с нее снять можно, а вот раздеть полностью нельзя: нижнее розовое белье является частью пластмассового тела.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы серьезный человек, в игрушки не играете и наверняка читаете только взрослую литературу.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вам интересно все в этой жизни, а игрушки - ее часть!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Или у вас есть маленькая дочка (внучка), или вы коллекционер Барби. А может, вы так до конца и не повзрослели. И это здорово!
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ИСТОЧНИК KP.RU