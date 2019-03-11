Ждем проверенных хитов на параде двойников

Напомним, пятый сезон проекта "Один в один" называется народным, ведь в нем участвует немало представителей совсем не творческих профессий. Однако и маститых "эстрадников" в этом музыкальном шоу хватает, и некоторые из них пробились в финал - например, экс-участник популярной программы "Большая разница" Андрей Баринов (он победил во втором выпуске пятого сезона) и заслуженный артист России Ян Осин (лучший по итогам первого выпуска). Также в финал пробились Павел Крюков, Вероника Мохирева, Армен Хачатурян и Мариам Андреевская.

В последнем выпуске народного сезона финалисты определит самого яркого мастера перевоплощений. Как всегда, готовить участников будут наставники - Эвелина Блёданс, Анастасия Стоцкая, Юлия Началова, Вадим Казаченко, Анжелика Агурбаш, Ираклий Пирцхалава, Виталий Гогунский и Сергей Пенкин. Напомним, все они тоже когда-то участвовали в проекте "Один в один" и с успехом продемонстрировали публике свои вокальные таланты и умение изображать знаменитых коллег.

Россия 1, "Один в один". Финал. 16 марта, 20.45