Таксист, сбивший летом болельщиков в центре Москвы, решил стать бойцом ММА

29-летний таксист из Киргизии, летом прошлого года устроивший в центре Москвы ДТП с пострадавшими, решил заняться профессиональным спортом. Он будет выступать в боях без правил ММА.

ЧП с участием Анарбека уулу Чынгыза произошло 16 июня 2018-го, когда в Москве шли матчи чемпионата мира по футболу. Водитель за рулем машины «Яндекс.Такси» на улице Ильинка неожиданно выехал на тротуар, сбив группу иностранных болельщиков. По счастливой случайности тогда никто не погиб. Анарбек с места аварии сбежал. А когда его все-таки задержали, заявил, что после 20-часовой смены так сильно устал, что перепутал педали тормоза и газа.

В ноябре прошлого года Тверской суд приговорил мигранта к 1,5 годам принудительных работ с удержанием 15% в пользу государства - для этого ему запретили выезжать за пределы РФ (чтобы отработал, - Авт.). Плюс штраф в 500 тысяч рублей. Плюс трехлетний запрет на вождение автомобилей.

Теперь, как выяснилось, что Анарбек уулу Чынгыз решил стать бойцом ММА (это смешанные единоборствами, бои без правил). Его первый бой состоится 30 марта на турнире в Великом Новгороде.

- Анарбек и раньше занимался единоборствами, а теперь он через спорт хочет доказать, что встал на путь исправления, - заявил «Комсомольской Правде» менеджер бывшего таксиста Марат Бекмуратов. - Сейчас он активно тренируется, готовится к дебюту в ММА.

По словам Бекмуратова, уулу Чынгыз (рост 177 см, вес около 70 кг) будет выступать в легком весе. Его первым соперником станет россиянин Алексей «Доберман» Лупанов из Санкт-Петербурга, представитель Союза Славянских Бойцов «RuBoxing Management».

Менеджер экс-таксиста не стал комментировать вопросы о гонораре за бой. По разным данным, новички за подобные выступления зарабатывают от 5 до 10 тысяч рублей. Однако с учетом общественного резонанса и интереса к бою эта сумма может быть и выше.

КСТАТИ

29-летнему таксисту грозит еще и уголовное дело по статье "дача взятки". Выяснилось, что мужчина купил свое водительское удостоверение. Никто не узнал об этом, если бы не уголовное дело, которое возбудили против троих сотрудников отделения ГИБДД города Балашихи. В списке проданных корочек оказалось водительской удостоверение печально известного таксиста Анарбека уулу Чынгыза (подробности)

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