Полиция разыскивает трех женщин, избивших девушку и её мать в ТЦ "Кунцево"

56-летняя Ирина со своей дочерью Кристиной приехали в торговый центр на день рождение племянника. Когда праздник закончился, все шумной компанией покинули игровую комнату и направились на выход. Интересное началось у лифтов на четвертом этаже. Кристина заметила молодую пару с ребенком в коляске и пропустила их первыми в лифт, хотя самой Кристине передвигаться тоже не очень просто, потому что она находится на седьмом месяце беременности. Когда девушка с мамой собирались уже зайти в кабинку, то сзади их подперли три женщины, которые пытались влезть в лифт без очереди.

- Одной из них было лет 56, прямо, как моей матери. Две другие помоложе - лет 30-35. Они вели себя по-хамски и напролом полезли в двери, - рассказывает «КП» Кристина Иванова.

На замечания и просьбы быть поаккуратнее женщины отреагировали резким «слышь ты». Напряженная обстановка с обоюдными выпадами сохранилась до самого первого этажа, а вот внизу конфликт приобрел другие масштабы.

- Когда мы вышли из лифта, то эти хамки полезли в драку. Били кулаками. Я успела закрыться, а вот моей матери сильно досталось. Мне в таком положении вообще нельзя нервничать, не то что драться. Просто ужас!, - говорит испуганная Кристина.

Обе женщины весьма сильно пострадали; ссадины и сильные ушибы по всему телу. У Кристины, которая находится на седьмом месяце беременности, разбита переносица и травмирована голова. После того, как конфликт стал сходить на нет, Анна принялась звонить в полицию. Услышав про полицейских, обидчицы сразу же убежали. Семья Ивановых написала заявление и намерена обратиться в прокуратуру, чтобы разыскать и наказать дебоширок.