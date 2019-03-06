Честный и глупый: В мадридском «Реале» ищут стрелочника.

Испанский королевский клуб свергнут с престола. Буквально за одну неделю «Реал» слил все что можно. Дважды у себя дома уступил «Барселоне» - сначала вылетел из Кубка Испании, а потом проиграл и в чемпионате, отпустив главного конкурента на 12 очков. Последней каплей стало поражение сливочных в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Аякса» (1:4 и 3:5 по сумме двух матчей).

Что же случилось с легендарной командой, которая выиграла три последние Лиги чемпионов подряд?

Все сразу вспомнили о переходе из «Реала» в «Ювентус» Криштиану Роналду, без которого испанская команда оказалась небоеспособной. И своевременный уход Зидана.

«Зидан поступил довольно умно, так как вовремя покинул «Реал», когда мадридский клуб потерял Криштиану Роналду. В этом весь смысл. Кто бы ни пришёл на его место, у него будет очень непростая задача. Уход Роналду - это автоматически минус 50 голов», – прокомментировал провал «Реала» знаменитый голландец Рууд Гуллит.

Но на кого тогда свалить провальный сезон? И тут подвернулся капитан команды Серхио Рамос, который еще в первой игре с «Аяксом» получил умышленную желтую, чтобы обнулиться к четвертьфиналу. При этом Рамос зачем-то признался, что сделал это специально, за что «честному и глупому» футболисту влепили лишний матч дисквалификации.

Но беда, как известно, одна не ходит, и Рамос тут же вляпался в новый скандал. Многие отметили, что во время последнего матча против «Аякса» дисквалифицированный защитник, находясь на трибуне «Сантьго Бернабеу», вел себя как-то не естественно, слишком активно. А потом испанские СМИ раскопали, что в этот момент операторы скрытой камерой снимали поведение Рамоса для фильма о нем самом. Но для главного героя и его команды этот день оказался неудачным. И теперь чуть ли не во всех бедах королевского клуба винят «честного, глупого и беспринципного» капитана.