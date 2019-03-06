Пара испанских сапог: «Зенит» и «Краснодар» сыграют с двумя командами Черышева

Необычное противостояние ждет в 1/8 финала Лиги Европы две российские команды. «Зенит» и «Краснодар» сыграет с двумя испанскими командами одного полузащитника сборной России Дениса Черышева: «Вилярреалу» он принадлежит, за «Валенсию» играет в аренде.

«Зенит» - фаворит перед встречей с 18-й командой Испании. У «Вильярреала» полно проблем, ему надо спасаться от вылета из Примеры, и тренеры команды берегут своих ломанных-переломанных лидеров для жизненно важных матчей. Поэтому вряд ли в Питере в стартовом составе выйдет главная звезда «желтой субмарины» - 34-летний Санти Касорла. Травма ахиллова сухожилия у него столь неприятная, что любая игра может превратить его из действующего игрока в пенсионера. Поэтому «Вильярреал» и бережет Касорлу. Та же история и с основным голкипером Серхио Асенхо. Так что «Зенит» с Азмуном должен забивать и выигрывать, тем более, что в домашних стенах питерский клуб в этом сезоне очень хорош.

«Краснодар» ждет визит в Валенсию, а там - встреча с Денисом Чершевым. Один из героев ЧМ-2018 играет за «Летучих мышей» в аренде, но те уже готовы вытащить из клубного бумажника 7 млн евро и отдать «Вильярреалу». Черышев особенно активен в Лиге Европы - феврале он в рамках противостояния с «Селтиком», забив гол и сделав голевую передачу, выбил шотландцев в из Европы.

7 марта. 20:15. «Зенит» - «Вильярреал», Матч ТВ

7 марта. 22:50. «Валенсия» - «Краснодар», Матч ТВ