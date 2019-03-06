2019-03-06T17:43:40+03:00
Общество

«Они сумасшедшие!»: В Госдуме рассказали, как собираются лечить гомосексуалистов

Депутат Тамара Плетнева уверена, что геи - больные люди, нуждающиеся в медицинской помощи
Роман ГОЛОВАНОВ
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Депутат Тамара Плетнева.Депутат Тамара Плетнева.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева пришла на интервью к журналисту Владимиру Познеру и рассказала, что гомосексуалистов нужно лечить. Как депутат собирается это делать? «Комсомолка» дозвонилась Плетневой и задала этот вопрос.

- Господи, да лечите вы их! Что хотите делайте, отстаньте от меня ради Христа с этой дурью! Я сказала, это больные люди. Он: «Что, их нужно в тюрьму посадить?» Я: «Да что толку садить их в тюрьму-то?» Все! Я что, врач? Лучше бы они такие не родились! Доживем, скоро вообще детей не будет! С ума уже все посходили, - сказала Плетнева.

Тамара Плетнева рассказала, как хочет лечить гомосексуалистов.

А некоторые коллеги по Думе депутата в борьбе с геями поддержали.

- Интервью Познера и Плетневой — разговор слепого с глухим. Два фрика встретились. Гомосексуализм — это психическое расстройство. Каждый гомосексуалист — сумасшедший. Их должен лечить психиатр. Еще это вид распущенности. Разный вид болезни. Тут одними препаратами не разберешься. Нужно духовное исцеление, - поделился с «КП» депутат Виталий Милонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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