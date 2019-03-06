Россияне накопили на три космические станции, но начинают растрачивать эти деньги

Среднестатистический россиянин, включая новорожденных, держит под подушкой 43,5 тысяч рублей, а еще 191,5 тысяч хранит на вкладах. При этом деньги, которые мы тратим на повседневную жизнь, статистики не учитывают.

Посмотрим на то, что мы сообща накопили, — много это или мало?

Росстат оценил общие сбережения россиян в 32,88 трлн рублей, из них 21,79 трлн размещены на депозитах, около 5,02 трлн вложены в ценные бумаги, а 6,07 хранятся в наличных.

Общая сумма накоплений примерно в два раза превышает доходную часть бюджета России за 2018 год. Она же приблизительно равна всему золотовалютному резерву ЦБ. На эти деньги можно построить три космические станции, аналогичные МКС, или около 700 атомных подводных лодок новейшего класса, или новый город на полмиллиона жителей.

То есть, с одной стороны, накопили мы много. Но с другой — только десять богатейших россиян из списка Forbes (от Михельсона до Абрамовича) владеют состоянием (12 трлн рублей), которое в два раза больше, чем хранит под подушками остальная страна.

«Вопрос не в том, почему состояние десяти человек соизмеримо с накоплениями остальных жителей страны, а в том, почему их миллиарды долларов или триллионы рублей не инвестируются в экономику России, - сказал «КП» руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. - Исключение составляет разве что Михельсон, который фактически создал новую для России отрасль — производство сжиженного природного газа. Деньги других тоже могли бы вкладываться в новые производства, но им мешает неблагоприятный для бизнеса климат.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.Фото: Иван МАКЕЕВ

Что касается обычных граждан, то мы видим позитивный и настораживающий тренды. Позитив в том, что за прошлый год сумма вложений физлиц в ценные бумаги выросла на 2 триллиона. Эти сбережения становятся инвестициями и начинают работать на экономику. Одновременно сумма нала, находящегося на руках, постепенно съеживается. Это показатель того, что народ становится более разборчивым и грамотным в управлении своими финансовыми средствами.

А напрягает и настораживает сокращение депозитов на 2,5% только в январе. Одновременно Росстат отмечает, что расходы россиян в январе на 0,7% превышает доходы. Такого не было в прошлом и позапрошлом году. Это означает, что люди начинают снимать деньги с банковских вкладов и брать потребительские кредиты, чтобы не снижать уровень жизни семьи. И свидетельствует об ухудшении реальных доходов населения».

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