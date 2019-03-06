Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Фото: Екатерина Штукина/ТАССМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
2019-03-06T18:18:42+03:00
Политика

Орешкин о скандале с Володиным: В следующий раз сделаем основной акцент на нацпроектах

Ранее спикер Госдумы впервые за 20 лет перенес выступление министра в нижней палате парламента [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments21
Изменить размер текста:

В среду, 6 марта, министр экономического развития РФ Максим Орешкин прокомментировал свое выступление на «правительственном часе» в Госдуме, которое было прервано председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

В частности, он согласился со спикером в необходимости более детально обсудить вопросы реализации национальных проектов и пообещал подготовиться лучше к своему следующему докладу.

«Вопрос требует детального рассмотрения. И в следующий раз мы будем собираться и именно на этом основной акцент сделаем», - приводит слова Орешкина ТАСС.

При этом глава МЭР обратил внимание на то, что вопрос, поставленный парламентом, оказался намного шире, чем было запланировано. «Мы ушли от обсуждения отдельных национальных проектов к общей ситуации с нацпроектами», - подчеркнул министр.

Выступление главы Минэкономразвития РФ на «правительственном часе» в Госдуме было прервано спикером нижней палаты парламента.

Также Максим Орешкин заметил, что по итогам его выступления в Госдуме было решено, что депутаты снова смогут с ним поговорить в конце марта - начале апреля, но уже на другую тему. «Тема будет сужена, тема будет – общее экономическое развитие со сводной информацией по исполнению всех национальных проектов. Совместно здесь будем готовиться с Минфином», - добавил руководитель Минэкономразвития.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду стало известно, что Володин перенес выступление Орешкина в Госдуме. Как отмечалось, спикер нижней палаты парламента был недоволен тем, что руководитель МЭР говорил лишь о малом и среднем предпринимательстве.

Володин прокомментировал выступление Орешкина в Госдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Читайте также
Новости 24
Апелляционный суд в Херсоне оставил Вышинского под арестом до 4 апреля
Антикорупционный прокурор Украины назвал слова посла США вмешательством в дела страны
Посол КНДР в РФ: США стремятся блокировать научно-техническое развитие России и Китая
Суд привлек к ответственности пытавшуюся обмануть госбанк арбитражную управляющую
Британский эсминец сопровождает отряд во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» в Ла-Манше
Генштаб ВС Украины заявил об угрозе вторжения со стороны России
Москалькова: власти Греции должны избежать политизации в деле о выдачи Калиниа Украине
Глава Минтранса заявил, что из-за закрытия неба над Пакистаном авиабилеты могут подорожать
Индия заявила, что их СУ-30 увернулся от пакистанской ракеты
Таллин: Москва не вмешивалась в выборы в Эстонии
Норвежский лыжник Клебо получил условный срок за ДТП
Путин одобрил закон, освобождающий ипотечных должников от уплаты исполнительского сбора
Кандидат в президенты Украины призвал подготовить граждан к войне с Россией
Минпросвещения РФ отреагировало на слова владимирской чиновницы о школьном питании
Ученые смогли нейтрализовать разряды молнии в облаках
Орешкин согласился с Володиным в необходимости более детально обсудить нацпроекты
Люксембург выступает за диалог между РФ и США