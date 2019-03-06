Орешкин о скандале с Володиным: В следующий раз сделаем основной акцент на нацпроектах

В среду, 6 марта, министр экономического развития РФ Максим Орешкин прокомментировал свое выступление на «правительственном часе» в Госдуме, которое было прервано председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

В частности, он согласился со спикером в необходимости более детально обсудить вопросы реализации национальных проектов и пообещал подготовиться лучше к своему следующему докладу.

«Вопрос требует детального рассмотрения. И в следующий раз мы будем собираться и именно на этом основной акцент сделаем», - приводит слова Орешкина ТАСС.

При этом глава МЭР обратил внимание на то, что вопрос, поставленный парламентом, оказался намного шире, чем было запланировано. «Мы ушли от обсуждения отдельных национальных проектов к общей ситуации с нацпроектами», - подчеркнул министр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695721" frameborder="0"></iframe> Выступление главы Минэкономразвития РФ на «правительственном часе» в Госдуме было прервано спикером нижней палаты парламента.

Также Максим Орешкин заметил, что по итогам его выступления в Госдуме было решено, что депутаты снова смогут с ним поговорить в конце марта - начале апреля, но уже на другую тему. «Тема будет сужена, тема будет – общее экономическое развитие со сводной информацией по исполнению всех национальных проектов. Совместно здесь будем готовиться с Минфином», - добавил руководитель Минэкономразвития.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду стало известно, что Володин перенес выступление Орешкина в Госдуме. Как отмечалось, спикер нижней палаты парламента был недоволен тем, что руководитель МЭР говорил лишь о малом и среднем предпринимательстве.