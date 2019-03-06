В Калининградской области пустили новую ТЭС

Прегольскую ТЭС построили, чтобы повысить энергетическую безопасность Калининградской области. Специалисты «Янтарьэнерго», входящего в группу «Россети») обеспечили схему выдачи мощности новой теплоэлектростанции, для чего проложили более 75 километров линий электропередачи, установили свыше 300 опор ЛЭП, а также реконструировали две подстанции в Калининграде и одну на востоке области.

-Сегодня энергетики совместными усилиями создали дополнительные гарантии надежного и качественного электроснабжения потребителей самого западного региона России, пустив по новейшим линиям электропередачи ток с современной теплоэлектростанции. Благодаря проделанной нами работе Калининградская область не только укрепляет свои позиции в качестве эталонной энергосистемы, но и открывает еще больше возможностей для активного развития производства на своей территории и создания новых рабочих мест, - отметил Павел Ливинский.

В строительстве и реконструкции применялись цифровые технологии и передовые решения, делающую всю энергосистему эффективной и отказоустойчивой, даже при воздействии негативных внешних факторов.

Часть линии, соединяющей подстанцию «Северная» и Прегольскую ТЭС, пересекает реку Преголя, по которой кроме коммерческих судов проходят парусные барки «Крузенштерн» и «Седов». «Янтарьэнерго» на берегах реки установило самые высокие в России опоры линии электропередачи, выполненные в форме якоря. Их высота 112 метров. Конструкции символизируют морские ворота в Калининградскую область. Это достижение энергетиков официально вошло в книгу «Рекордов России».