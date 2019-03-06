Опубликованы неизвестные ранее рукописи Эйнштейна

Еврейский университет Иерусалима, одним из основателей которого был ученый Альберт Эйнштейн, опубликовал неизвестные ранее рукописи «отца» теории относительности.

Несколько сотен страниц его рукописей, а также писем к сыну и коллегам, были приобретены у одного из американских частных коллекционеров благотворительным фондом, после чего и пополнили университетский архив. Сегодня в этом архиве – 80 тыс. экспонатов: рукописи, письма, фотографии, медали, дипломы Эйнштейна.

Опубликованные рукописи.

Среди опубликованных материалов – рукописный, считавшийся утраченным вариант научной статьи Эйнштейна, которую он представил в Прусскую Академию наук в 1930 г. А также письмо, датированное 1935 годом и адресованное великим физиком своему сыну Гансу-Альберту. В письме среди прочего Эйнштейн выражает беспокойство из-за положения дел в Европе и роста влияния нацистов в Германии.