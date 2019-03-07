Двенадцать самых выдающихся женщин России по версии Google

Мы все привыкли, что знаменитая на весь мир поисковая система Google в честь важных событий, памятных дат и праздников любит менять свой традиционный логотип на тематическую картинку, иногда с сюрпризом – анимацией или игрой. Эти произведения искусства называются дудлы.

Довольно часто их героинями становятся представительницы прекрасного пола – известные на весь мир актрисы, певицы, писатели, ученые.

Накануне Международного женского дня мы посмотрели дудлы Google за разные годы и нашли на них 12 россиянок, украсивших главную страницу самого популярного поисковика.

Таким образом, у нас получился список самых выдающихся россиянок по версии Google.

1. Любовь Орлова

Любовь ОрловаФото: Google

11 февраля исполнилось 117 лет со дня рождения народной артистки СССР Любови Орловой, известной ролями в картинах «Волга-Волга», «Веселые ребята», «Весна» и «Цирк». В честь актрисы на стартовой странице Google был размещен праздничный логотип, вдохновленный фильмом о цирке, в котором Орлова исполнила главную роль.

2. Зинаида Ермольева

24 октября прошлого года дудл рассказывал о советском ученом-микробиологе и члене Академии медицинских наук СССР Зинаиде ЕрмольевойФото: Google

24 октября прошлого года дудл рассказывал о Зинаиде Ермольевой, советском ученом-микробиологе и члене Академии медицинских наук СССР. Она создала первый советский антибиотик, пенициллин, и активно участвовала в организации его промышленного производства. Изобретение Ермоловой спасло тысячи жизней во время Великой Отечественной войны.

3. Варвара Степанова

22 октября прошлого года на стартовой странице Google появился анимированный праздничный логотип к 124-му дню рождения известной художницы-авангардистки Варвары СтепановойФото: Google

22 октября 2018 г. на стартовой странице Google появился анимированный праздничный логотип к 124-му дню рождения советской художницы-авангардистки, дизайнера и поэтессы Варвары Степановой, также известной под псевдонимом Варст. В основу изображения легла ее самая узнаваемая работа — принты для Первой ситценабивной фабрики Москвы.

4. Людмила Руденко

27 июля 1904 года под Полтавой родилась первая в истории СССР и вторая во всем мире женщина, ставшая чемпионкой мира по шахматам Людмила РуденкоФото: Google

27 июля 2018 г. - 114 лет со дня рождения Людмилы Руденко. В 1904-м году под Полтавой родилась первая в истории СССР и вторая во всем мире женщина, ставшая чемпионкой мира по шахматам. Пиком карьеры Руденко стало шахматное первенство 1950 года - тогда советская гроссмейстер была признана лучшей на планете.

5. Вероника Дударова

05.12.17. В этот день Google 101 год со дня рождения дирижера Вероники ДударовойФото: Google

5 декабря 2017 года исполнился 101 год со дня рождения первой советской женщины-дирижера Вероники Дударовой. Она с раннего детства занималась музыкой и всегда мечтала возглавить оркестр. В период, когда профессия дирижера считалась исключительно мужской, Дударовой удалось сломать шаблон и прославиться на всю страну.

6. Белла Ахмадулина

10 апреля 2017 года Google отмечал 80 лет со дня рождения Беллы АхмадулинойФото: Google

10 апреля 2017 г. Google отмечал 80 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной, поэтессы, писательницы, актрисы и сценариста. Белла Ахматовна — один из самых ярких лириков второй половины XX века. Ее стихи использовались в фильмах «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман» и «Жестокий романс»; сама Ахматова снималась, помимо прочего в ленте Василия Шукшина «Живёт такой парень», завоевавшей «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.

7. Клавдия Шульженко

24 марта 2016 года праздновалась очередная круглая годовщина — 110 лет со дня рождения Клавдии ШульженкоФото: Google

24 марта 2016 г. - в этот весенний день Google отмечал 110 лет со дня рождения Клавдии Шульженко - участницы Великой Отечественной войны и легенды советской эстрады. Во время блокады Ленинграда Шульженко дала более 500 концертов для солдат; благодаря песням «Синий платочек», «Давай закурим» и «Друзья-однополчане» она получила всесоюзное признание.

8. Ольга Скороходова

25 мая 1911 года родилась советский ученый Ольга СкороходоваФото: Google

24 мая 2016 г. - 105 лет со дня рождения ученой Ольги Скороходовой. 25 мая 1911 года родилась единственный в мире слепоглухой научный сотрудник, неоспоримый авторитет в области дефектологии и специального образования. Ольга Скороходова создала ряд важнейших работ, посвященных обучению и воспитанию детей, которые столкнулись с теми же проблемами, что и она сама.

9. Марина Цветаева

8 октября 2015 года на главной странице Google был размещен стилизованный портрет Марины ЦветаевойФото: Google

8 октября 2015 г. - в этот день Google отметил 123 года со дня рождения Марины Цветаевой. На главной странице Google был размещен стилизованный портрет одного из самых лиричных русских поэтов двадцатого столетия. «Куда бы ни шла эта женщина, она кажется странницей, путешественницей», — вспоминал о ней современник Павел Антокольский. Дудл был создан художником Кэвином Лафлином при поддержке специалистов культурного центра «Дом-музей Марины Цветаевой» в Москве.

10. Софья Ковалевская

15 января — день рождения Софьи Ковалевской, писательницы и первой русской женщины-профессораФото: Google

15 января 2014 г. - 164 года со дня рождения Софьи Ковалевской - писательницы и первой русской женщины-профессора. Ковалевская увлекалась наукой с раннего детства: стены ее комнаты были оклеены лекциями профессора Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении, что впоследствии вдохновило девушку на изучение математики и применении математических формул в литературе.

11. Анна Павлова

12 февраля 1881 года родилась одна из самых известных балерин XX века Анна ПавловаФото: Google

12 февраля 2012 года - в этот день Google отмечал 131 год со дня рождения Анны Павловой - одной из самых известных балерин XX века . Анна Павлова выступала в Мариинском театре и исполняла главные женские партии в «Наяде и Рыбаке», «Корсаре» и «Дон Кихоте». Прима поражала всех легкостью и красотой исполнения танца, в 1906 году ей присвоили звание балерины Императорской сцены.

12. Фаина Раневская

27 августа 2011 года Google "отмечал" 115 лет со дня рождения Фаины РаневскойФото: Google

27 августа 2011 года - 115 лет со дня рождения Фаины Раневской - великой советской актрисы. В детстве Фаина Георгиевна увидела спектакль «Вишневый сад», который вдохновил начать занятия в театральной студии. Раневская была актрисой второго плана, однако ее упорство, чувство юмора и сильный характер помогли завоевать любовь зрителей. Харизматичная артистка подарила нам десятки остроумных цитат, которые остаются актуальными по сей день.

Ранее сайт kp.ru опубликовал рейтинг лучших подарков на 8 марта. Напомним, российские социологи провели опрос среди представительниц прекрасного пола. Среди лучших презентов для женщин на 8 марта оказались бытовая техника, косметика и сертификаты различных магазинов.