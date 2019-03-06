2019-03-06T23:26:42+03:00
Спорт

Фигуристка Елизавета Туктамышева выложила эффектное фото с мечом: "Поклонники знают, какой подарок сделать"

Не попавшая на ЧМ-2019 в сборную России спортсменка сохраняет бодрое расположение духа
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Елизавета с мечом - прекрасна и опасна.Елизавета с мечом - прекрасна и опасна.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Одной из главных спортивных драм нынешнего сезона в фигурном катании стало заочное противостояние Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой. В начало этого сезона фигуристки входили с разными "исходными данными". Женя - главная звезда последних сезонов, дважды чемпионка мира и Европы, дважды серебряный призер Олимпиады 2018 в Пхенчхане. Лиза - чемпионка мира и Европы 2015 года, которая два последних сезона провела из рук вон плохо.

Но по ходу сезона Туктамышева выглядела более уверенно, чем Медведева в серии Гран-При. Заняла третье место. Но пропустила чемпионат России в Саранске и решающим стартом стал для Елизаветы финал Кубка России, где она стала второй вслед за Женей. И на чемпионат мира взяли ее.

Кажется, теперь даже в самых серьезных спорах у Туктамышевой есть весомый "аргумент". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кажется, теперь даже в самых серьезных спорах у Туктамышевой есть весомый "аргумент".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Однако же, даже после такого "поражения" Елизавета Туктамышева сохраняет бодрое расположение духа. Фигуристка выложила в личном Инстаграме заготовки программы для чемпионата мира, сказала, что будет выступать в ближайшее время на юбилее тренерской деятельности своего наставника Алексея Мишина. И вот - очередное событие. Поклонники подарили Лизе меч. Эффектные фото с ним фигуристка выложила в "сториз" личного Инстаграма.

В своих соцсетях спортсменка поблагодарила неназванных поклонников за такой неожиданный презент:

- Мои поклонники знают, какой подарок мне сделать. Спасибо!

Напомним, что чемпионат мира по фигурному катанию 2019 пройдет в японском городе Сайтама. Сборную России у женщин представят Алина Загитова, Евгения Медведева и Софья Самодурова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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