Электронные карманники воруют наши деньги на сайтах объявлений

Решил я порадовать себя игровой приставкой PlayStation. Захотелось, как в школе, поубивать зомби да на спортивных машинах погоняться.

Смотрю, что есть на популярных сайтах объявлений - Авито и Юла. Большая часть устройств с рук продается за 24 - 26 тысяч рублей.

Это средняя цена по рынку. Есть и дороже (хотя непонятно, на что рассчитывают хозяева, ведь за эту цену можно новую приставку в магазине взять), а есть и дешевле.

У всех дешевых предложений за 14 - 18 тысяч рублей я встречаю в объявлениях с виду вполне разумные комментарии от продавцов: «Выиграл на конкурсе - не нужна», «Срочно требуются деньги». И фото какой-нибудь девушки при объявлении.

«Ну точно. Барышня на корпоративе выиграла, приставка ей ни к чему, а что стоит устройство не 14 тысяч, а все 25, ей невдомек», - подумал я.

СТРАННЫЕ ПРОДАВЦЫ

В общем, начал писать-звонить продавцам дешевых PlayStation.

Одно смутило сразу: все приставки находятся в Москве, а телефоны продавцов то из Краснодарского края, то из Татарстана. У меня на смартфоне программка стоит, определяющая регионы абонентов.

Еще странность: почти все продавцы вступали в переписку на сайте, но дозвониться до них не получалось - телефон вечно не в сети. Дозвониться удалось лишь до одного продавца.

Наконец, на Юле все продавцы настаивали, чтобы я забронировал товар по системе безопасной сделки. Для этого нужно сразу отправить деньги со своего счета, но они замораживаются на сайте объявлений до окончания сделки. Покупатель должен подтвердить получение товара, и лишь после этого деньги дойдут продавцу.

«Давайте я сегодня приеду с наличными, посмотрю приставку и куплю ее», - предлагал я каждому продавцу.

«Нет. Приставка у меня не дома, до нее надо ехать. Нужны гарантии, что вы не передумаете. Забронируйте приставку по безопасной сделке», - был мне типичный ответ.

Это как? Чтобы разные продавцы не сговариваясь отказывались от наличных?

Как говорили в старом фильме: «Брехня!..»

ПРОШУ КОД ДОСТУПА

Только один продавец (тот самый, что ответил мне по телефону) сказал:

- Приезжайте! У меня трое детей, они будут орать, но вы не пугайтесь, приставку я покажу. Купил за 60 тысяч (ценный спецвыпуск), но продаю за 20, потому что жена против игр. Я сейчас у тещи, так что продам вечером. Приставку уже кто-то забронировал, но вы мне понравились, я бронь отменю и на вас переоформлю, вы только мне код назовите. - Мужик с украинским говором буквально завалил меня информацией о своей семье. Сразу на ум пришли продавцы различных китайских «чудо-ножей», которые впаривают любое копеечное барахло за 500 рублей.

Тем временем мне на телефон действительно пришла эсэмэска с шестизначным кодом и просьбой никому не сообщать эти цифры.

И конечно же, именно это меня и попросил сделать мужик с украинским акцентом - скинуть ему 6-значный код в чате якобы для переоформления брони на меня.

Делать я этого, разумеется, не стал. Позже в пресс-службе Юлы мне сообщили, что так жулик пытался увести у меня пароль от учетной записи. А с ним и мои денежки по покупке.

Так и не удалось мне купить приставку через сайт объявлений. Как только я отказывался платить по безопасной сделке и настаивал на оплате наличными, продавцы отрубали телефоны.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ДАЖЕ НЕ В ОДЕССЕ?

Смысл странных требований продавцов мне объяснил директор по развитию бизнеса компании Infosec Михаил Савельев.

- Мошенники собирались украсть вашу учетную запись на сайте объявлений. Но для начала им нужно было, чтобы вы указали данные своей карты. Для этого они и просили включить режим безопасной сделки. Тогда после взлома вашей странички они бы смогли пользоваться вашими деньгами и совершать покупки. Деньги бы при этом уходили самим мошенникам, ведь они могли бы от вашего имени подтверждать сделки.

По словам Савельева, украсть учетную запись можно двумя способами. Первый: через обман и уговоры. Как тот мужик, что хотел узнать код из моей эсэмэски. Поверь я в его басни, он бы получил мой пароль и захватил мою страничку.

Второй мошеннический вариант - использовать уязвимость самого сайта объявлений. Например, специалисты Infosec, готовясь к моим вопросам, случайно нашли уязвимость Юлы.

- Вход осуществляется по номеру телефона и паролю, - объяснили мне. - Можно сбросить - мол, забыл! - и 10 минут набирать любые 4-значные варианты кода. Толковый хакер быстро так взломает систему - лишь бы знать мобильный номер жертвы.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Спасаемся от жулья

- Не выбирайте товары, которые стоят на 20 - 30% дешевле средней цены рынка. Это подозрительно. Чаще всего мошенники продают бытовые вещи: приставки, телефоны, телевизоры. Что-то дорогое, но то, что люди готовы купить без предварительного осмотра.

- При покупке или продаже через интернет лучше использовать не основной номер телефона, а запасной. К основному номеру часто привязаны банковские карты, а это первая уязвимость. Например, в приложении Сбербанка при переводе на номер указывается имя человека и даже часть номера карты! Аферист, зная имя, номер телефона и часть номера карты, может в разговоре с вами выдать себя за работника банка.

- Для покупок на сайтах объявлений стоит завести отдельную дебетовую карту в новом для вас банке. Если учетную запись все же взломают, то преступники получат только номер карты с нулевым балансом. У них не будет сведений об основных счетах с деньгами, о кредитках. Деньги на такую отдельную карту можно переводить перед самой покупкой.

В худшем случае вы не потеряете больше этой суммы.

- Никому и никогда не называйте коды из СМС, особенно если там содержится пометка «не сообщайте код».

- Сейчас появилось много сервисов от телефонных компаний, когда вы можете в их магазинах зачислить деньги на свою банковскую карту без процентов. Но есть одна тонкость: у вас просят обычно карту, чтобы не ошибиться с ее номером при зачислении. Это момент, когда менеджер магазина запросто может подсмотреть три заветные цифры CVV на обороте вашей карты, которые банк всегда просит вас хранить в тайне. Так что совет прост: напишите на листочке номер вашей карты без CVV и покажите менеджеру. Пусть зачисляет деньги по этому номеру.

- Не отвечайте на эсэмэски, где вам радостно сообщается о том, что на ваш счет зачислены какие-то деньги. У любого банка есть официальный телефон, лучше позвоните туда и проверьте, что это за перевод.

- Если получили СМС о списании денег за интернет-покупки, которых вы не делали, немедленно перезвоните в ваш банк и заявите об этом. Как правило, банк возмещает это списание и его служба безопасности сама разбирается с жуликами.

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