В эфире эти дни: Галкин расскажет про жизнь с Пугачевой

Кино

Ключевое кинособытие в Женский день - телепремьера картины «Лед», которую показали в кинотеатрах год назад. В центре этой драматичной истории про «и жизнь, и слезы, и любовь» - судьба одаренной фигуристки Нади (Аглая Тарасова), которая после тяжелой травмы пытается вернуться в спорт. В этом ей помогает хоккеист Саша (Александр Петров), который ради нее тоже становится фигуристом. В роли тренера - Мария Аронова, которая лихо садится на шпагат. Без дублера!

8 марта, 21.20. Повтор 10 марта, 11.20. Россия 1

Хочется веселья без драмы - включайте комедию «Я худею» с модной молодой актрисой Александрой Бортич, которая для этой роли набрала 20 кг, а потом сбросила их в процессе съемок.

8 марта, 22.55. Первый

Юмор

Традиционный подарок дамам припас Евгений Петросян: двухчасовую программу самого искристого цисгендерного юмора «Петросян и женщины». Пикантный момент: его экс-супруга Елена Степаненко в концерте тоже задействована - обещание сохранить творческий союз после разрыва брачных уз артисты пока держат.

8 марта, 13.20. Россия 1

Впрочем, через два дня Степаненко выстрелит сольным проектом. В грандиозном шоу «Бабы, вперед!» она отработает по полной всю ту же женскую тему. А участвует ли в этом Петросян - вопрос.

10 марта, 13.50. Россия 1

А если вы отчаянно молоды и внимать тяжеловесам юмора вам пока трудно, пожалуйте на представление вдохновленных Женским днем хулиганок из Comedy Woman.

8 марта, 16.00. ТНТ

На канале ТВ Центр - откровенное интервью Максима Галкина о его второй половинке. instagram.com

Песни

Сильная женщина… нет, не плачет - берет гитару и зовет в «Олимпийский». Группе «Ночные Снайперы» в минувшем ноябре исполнилось 25 лет - по такому поводу Диана Арбенина дала большой концерт, который впервые покажут на ТВ на исходе Женского дня.

8 марта, 23.20. НТВ

Без праздничного концерта в лучших традициях советского телевидения тоже не обойдется. Назвали его незатейливо, зато от души: «Будьте счастливы всегда!».

8 марта, 15.35. Первый

Продолжить домашние вокальные упражнения (не валяться же на диване просто так) можно в воскресенье. Новый сезон шоу «Ты супер!», в котором участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей, по традиции открывается концертом в Кремле. Кроме юных вокалистов, споют Ёлка, Алексей Воробьев, Владимир Пресняков, Зара, Бурито и другие.

10 марта, 20.10. НТВ

Про любовь

Вообще-то в эфире 8 Марта почти все про любовь, но эта программа - особенно. Долгие годы ведущая Кира Прошутинская исповедовала знаменитых женщин в своем проекте «Жена» и все это время игнорировала знаменитых мужчин. Новая передача наверстывает упущенное, но называется не «Муж», что было бы логично, а «Он и Она». Первым героем станет Максим Галкин - скоро у его жены Аллы Пугачевой грандиозное 70-летие, в преддверии которого он полтора часа будет рассказывать о себе, о своей семейной жизни - то, чего еще никому никогда не рассказывал.

8 марта, 21.15. ТВЦ