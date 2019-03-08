Это именно он спросил у ясеня

Мама, узнав, что у меня будет интервью с Сергеем Никитиным, отреагировала - «с нашим, университетским»? Действительно, для всех студентов 60-х годов Сергей Яковлевич и его супруга Татьяна были «своими». Учеба на физфаке МГУ могла закончиться для обоих блестящей карьерой. Никитин - кандидат физико-математических наук, даже успел поработать научным сотрудником в Институте органической химии и в Институте биологической физики. Но лирика взяла верх, поэтому сейчас мы знаем Сергея Никитина - барда. И, наверное, нет в России человека, который бы не слышал в его исполнении: «Александру», новогодние вопросы ясеню из «Иронии судьбы», и трогательную историю про ежика с дырочкой в правом боку.

«Думать о серьезном необходимо во все времена»

- Несколько лет назад вы назвали Юлия Кима «человеком пушкинской пробы». А кто сейчас может соответствовать этому высокому званию?

- Ну, по моему, вдумчивый читатель может сам догадаться (смеется).

- Творчество каких современных поэтов вам близко? Знаю одна из последних ваших песен написана на стихи Геннадия Шпаликова «Песенка во сне». Но это, скажем, не совсем современный автор.

- Ну, последние 10 лет прошли под знаком Бориса Рыжего. Это уже, наверное, поколение нашего сына. Мы с Татьяной просто заболели им какое-то время назад. У него потрясающие стихи, жалко, что он ушел из жизни, когда ему было всего 27 лет.

- Вы как-то говорили, что ваши песни - это песни «обычного человека». Некоторым сейчас они кажутся слишком серьезными - я слышала такую формулировку в адрес вашего творчества от одного федерального телеканала.

- От некоторых каналов я стараюсь быть как можно дальше. Потому что у них в прайм-тайм такое безобразие творится...Такое унижение человеческого достоинства, такая грязь со дна поднимается, что возникает впечатление, что основная аудитория - самое дно нашего общества. И в этой компании участвовать не хочется. Думать о серьезном и говорить об этом, мне кажется необходимо во все времена.

- В том то все и дело, что вы своими песнями могли бы украсить новые фильмы и сериалы. Песни раньше уходили в народ, начинали свою отдельную жизнь, как это было с «Иронией судьбы». А сейчас такого нет - на моей памяти картиной, где песни несли смысловую нагрузку, стала лишь дилогия «Брат».

- Вы хотите, чтобы желаемое стало действительным. А теперь там совсем другие рычаги работают - коммерция чистой воды, погоня за рекламодателем, за рейтингом. И все средства здесь хороши. А то, о чем вы говорите, совсем рейтинга не повышаете, и вообще не про деньги. Но они сами своей продукцией и воспитывают людей и затачивают их на такие рейтинги. Если каждый день давать жеванные шнурки и говорить, что это эклеры, можно и убедить в этом массу людей в том, что это вкусно.

Сергей Никитин - "Снег идёт" .

«У ФИЗИКОВ И ЛИРИКОВ НАДУМАННОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ»

- В 1959-м году (как раз юбилей будет) в нашей газете вышла статья «Ответ на одно письмо» Ильи Эренбурга, которая и заварила, считайте, этот спор физиков и лириков. А как вы считаете, сейчас кто побеждает - физики или лирики?

- Хорошего никогда не бывает много. И думающих людей - не большинство, но они всегда определяют лицо нации. И сегодня эти люди есть, и в их душах и умах все же побеждает русская литература. Посмотрите, сколько покупателей на книжных ярмарках, как высокое поэтическое слово, побеждает в умах думающих людей. Вообще, это надуманное противоречие, нет его между физиками и лириками. Тогда действительно был большой интерес к точным наукам, и я пошел на физический факультет, может быть, благодаря фильму «9 дней одного года». И совершенно об этом не жалею, потому что это сделало мою судьбу. Среда университетская все же сильно отличалась от среды консерваторской.

- Хочется сказать вам спасибо за то, что вы, как многие тогда творческие люди, не уехали из страны.

- А почему мне надо было уезжать? Не за что говорить спасибо, подвига в этом никакого не было. Живем мы здесь! Я к этому вопросу совершенно спокойно отношусь. Мне доводится бывать во многих странах и в тех же Соединенных Штатах, и уже, можно сказать, живем в том веке, когда родина человека - это земной шарик. А малая и единственная родина это, конечно, Москва и Россия.

- В 60-е, как мне кажется, многие чувствовали вот эту «оттепель» и думали, что могут что-то изменить: «Ах, свобода, ах, свобода. У тебя своя погода. У тебя — капризный климат. Ты наступишь, но тебя не примут», как раз про это, как мне кажется.

- Это стихотворение Иосифа Бродского, я сочинил совсем недавно к нему музыку, потому что актуальность этого произведения не пропала. А насчёт «изменить мир» - ничего мы такого не думали, это было бы просто самонадеянно. Просто была потребность сочинять песни на стихи любимых поэтов. И, имея в виду такой «ключ», как Окуджава, Городницкий, Галич, находить единомышленников. Мы умудрялись жить отдельной от государства жизнью и научная среда позволяла это делать. И мы себя ощущали не какими-то «предвестниками» или «строителями», а скорее выдвиженцами нашей среды.

- Я читала кстати, что вы до сих пор серьезно интересуетесь последними достижениями науки – и в молекулярной биологии, и в космологии. Что из последних изобретений кажется вам наиболее важным?

- В физике сейчас произошли замечательные события. Дело в том, что наблюдательная астрономия соединилась с экспериментальной физикой элементарной частиц. С одной стороны макромир, с другой - микро. Открытие бозона Хиггса как бы завершило построение физической модели. И сейчас адронный коллайдер продолжает работу и все ожидают выхода на какую-то новую физику. Но новая информация добывается очень тяжелым путем, большими затратами. Мы последнее время подружились с молодым академиком Валерием Рубаковым. Я всем рекомендую найти его лекции. Это чрезвычайно интересно - меня все это интересует и волнует.

Сергей Никитин - "Каждый выбирает для себя" .

«НА УКРАИНЕ ПРИНИМАЮТ ПО-ПРЕЖНЕМУ ТЕПЛО»

- К слову о слове. Как вы относитесь к тому, что сейчас у подростков в моде менять привычный нам язык иногда до неузнаваемости, вставлять в речь иностранные слова?

- Да и среди нынешних тинейджеров есть читающие молодые люди. И мы с Татьяной среди них находим отклик, и почитание, и интерес. Слава Богу, мы бываем с гастролями по всему миру, и наша аудитория может быть не стадионная, но постоянная, залы наши полны и молодежь в них есть.

- У вас на сайте я увидела одно из последних обновлений - рассказ о ваших гастролях на Украине. Не жалеете, что сейчас нет возможности встречаться с местным зрителем в любое время?

- Мы там не так давно - в 2016-м году, уже после ужасных событий. Принимают нас по-прежнему тепло. И для нас это было очень волнующее и важное общение «со слезами на глазах».

- Вы продолжаете свое сотрудничество с Юнной Мориц и недавно у вас вышел диск на ее стихи. Юнна Петровна отличается своей гражданской позицией, за что ее даже как-то блокировали в Фейсбуке...

- Да, вышел диск, как некий итог нашего совместного творчества - называется «На этом береге». А что касается позиции - для нас существует большой русский поэт Юнна Мориц. Я сочиняю музыку на ее стихи, которые нам нравятся и нам близки. Что касается ее высказываний на общественно-политические темы, я стараюсь этим не интересоваться вообще. Как каждый человек, Юнна Мориц может иметь свою позицию и это касается ее личного мира.

На сцене Сергей Никитин больше 50 лет, и его песни всегда находят слушателей. В этом ему помогает жена Татьяна и секрет для маленькой такой компании, который он точно знает.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Бывает такое, что мелодия идет легко, а бывает, что много вариантов и трудно выбрать? Я знаю, что когда вы работали над «Александрой», то у вас над ней работа шла долго, и было чуть ли не пять вариантов...

- Ну это нормальная, профессиональная работа, ничего особенного. Так бывало со многими сочинениями. Почитайте, сколько вариантов сочинял Владимир Высоцкий прежде, чем песня была готова. Страшно сказать, но «Александра» была сочинена 40 лет назад. Я хотел бы сказать о сегодняшнем дне. Недавно состоялась премьера в РАМТе - молодой режиссёр Алексей Золотовицкий поставил спектакль по произведению Юрия Коваля - «Самая легкая лодка в мире». А либретто и стихи написал Юлий Черсанович Ким, и я был счастлив работать вместе со моим сыном Александром над этими песнями и музыкой. А вот 2 марта в Петербургском Детском Музыкальном театре «Карамболь» с большим успехом прошла премьера пьесы по моими песнями на стихи Ю.Мориц «Большой секрет для маленькой компании». И скоро - 16-го марта мы отпразднуем 29 лет нашим «Никитинским встречам», которые проходят во Дворце для детей и юношества на Воробьевых горах. Приходите.

- Раз уж мы заговорили о театре, вы работали заведующим музыкальной частью «Табакерки». 12-го марта будет год, как не стало Олега Табакова. Чем он вам запомнился, в первую очередь?

- Помимо того, что это был великий русский актер, мне кажется, одним из его важных свойств было то, что он был учителем с большой буквы. Заботливым, почти, как родитель. Я помню, что в трудные времена он из-за границы привозил джинсы своим ученикам. Заботился об их материальном благополучии, добывал спонсоров, помогал с квартирами. Был им как отец. И мы видим результат - сколько выдающихся людей из его театра вышло! С ним было общаться очень легко и ответственно. Потому что в работе он был требователен к себе и своим сотрудникам. Было счастьем дружить и работать с ним.