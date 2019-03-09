Шикарный ретро-образ: Лиза Боярская блеснула грудью в прозрачном топе

Лиза Боярская в Международный женский день поделилась с поклонниками снимком в роскошном ретро-образе. Актриса выложила на своей страничке в Инстаграме черно-белую фотографию, на которой она предстает светской дамой начала XX века. Лиза позирует в пикантном прозрачном топе, который позволяет рассмотреть ее грудь, и длинной плиссированной юбке. Фотосессия проходила в интерьерах старинного особняка, и актриса очень гармонично смотрится в атмосфере старого Санкт-Петербурга.

- Нынче пасмурно в Петербурге. Можно спать до обеда, - лаконично подписала Боярская снимок.

Поклонники в комментариях сравнивают Лизу с роковыми женщинами прошлого: Матой Хари, Айседорой Дункан и звездами немого кино. «Вера Холодная нервно курит в сторонке», - написал один из фолловеров Боярской.

lizavetabo Нынче пасмурно в Петербурге. Можно спать до обеда. Фото маэстро @tarasovm

На восьмое марта Елизавета получила особенный подарок: ее старший сын, шестилетний Андрей сделал для нее букет тюльпанов из бумаги. Скорее всего, приготовить подарок для мамы ему помог муж Лизы Актер Максим Матвеев. Младший сын супругов, по вполне понятным причинам, участия в изготовлении подарка не принимал – ему всего несколько месяцев.

В декабре прошлого года у Максима Матвеева и Лизы Боярской родился сын Григорий. На период последних месяцев беременности жены Максим сделал перерыв в работе и стал много времени проводить с Лизой и сыном. Но после рождения Гриши снова вернулся к спектаклям и своему обычному напряженному графику. Да и Лиза не стала долго засиживаться в декрете: спустя всего два месяца после рождения малыша Боярская со своим театром уехала на гастроли в Израиль.

Уже восемь лет Елизавета Боярская и Максим Матвеев живут на два города: Москву и Санкт-Петербург. Елизавета служит в питерском театре, Максим — в столичном. Из-за этого Лизе приходится часто разлучаться с супругом. Боярская выросла в Санкт-Петербурге, но своим домом теперь считает столицу, где живут ее муж и сыновья. Чтобы играть на питерской сцене, до рождения второго сына ей приходилось ездить между двумя городами несколько раз в неделю.