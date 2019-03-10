Максим Виторган: «Заниматься выяснением, кто сверху в семье – это порочная практика. Она ни к чему хорошему не приводит»

Ксения Собчак и Максим Виторган накануне 8 марта решили расставить все точки над «i» и признались, что они больше не вместе. Супруги сделали совместное заявление в Инстаграме, сообщив: каждый из них уже довольно давно живет своей жизнью. После этого новоиспеченный холостяк Виторган дал первое после расставания с женой интервью. Артист пообщался с пользователями Фейсбука во время он-лайн трансляции «МТС. Ужин со звездой».

Отвечая на вопросы зрителей в прямом эфире, Максим ни словом не обмолвился о разрыве с Собчак – вопросов о крахе своего брака актер старательно избегал. Но поскольку трансляция велась в Международный женский день, рассказал о том, какие женщины ему нравятся. И порассуждал о семейных ценностях.

По словам Виторгана, в женщине он прежде всего ценит чувство юмора и оригинальность.

- Мне всегда нравились женщины очень самостийные. Мужчины сначала встречают по одежке, внешность имеет большое значение. У меня не так, я ценю в женщине интеллект, стиль, самостоятельность, оригинальность, хорошее чувство юмора — для меня это вещь важная, - сообщил артист. - Для меня невозможно жить с женщиной, если у нее другая природа юмора. Когда ты шутишь, а она не очень.

Виторган пообщался с пользователями Фейсбука во время он-лайн трансляции «МТС. Ужин со звездой». Фото: кадр видео.

В ответ на вопрос: кто в семье главный, муж или жена, Виторган признался, что считает – мужчина должен уступать женщине.

- Мужчина должен уступать женщине во всем, кроме того, в чем уступить не может, - заявил он. - Эти вещи должны быть обозначены каким-то образом. Тогда будет мир и порядок в семье. Заниматься выяснением, кто сверху в семье – это порочная практика. Она, как правило, ни к чему хорошему не приводит.

В этих словах многие усмотрели намек на его собственную ситуацию: не секрет, что в браке с Виторганом Собчак лидировала во всем, включая финансы. Актеру постоянно приходилось подстраиваться под жену, под ее график и вкусы – недаром за шесть лет жизни с Ксенией он прочно обрел статус «муж Собчак».

Теперь у артиста есть все шансы завязать семейные отношения с женщиной, которая, в отличие от Ксении, окажется ему по зубам.

- Любовь для меня — это вовсе не босиком по морскому прибою, - сообщил Виторган. - Я считаю, что любовь должна занимать немалую часть в отношениях. Любовь – это серьезное, неоднозначное, неоднокрасочное чувство. На мой взгляд, мужчины склонны завоевать женщин, а потом ждать признания. Мужчина нуждается в женщине, которая поддерживала бы его не поступками, а которая ему адекватна и органична.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган перестали носить обручальные кольца и появляться вместе на публике осенью прошлого года. Слово «развод» витало в воздухе давно, но ни Ксения, ни Максим ни разу не произнесли его. Пока 8 марта не решили рассказать о нем в Инстаграме.

«Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган».

Новый избранник Ксении - режиссер Константин Богомолов. Фото Петр Ковалев/ТАСС

Месяц назад в разговоре с ведущим программы «Эксклюзив» Дмитрием Борисовым Ксения сообщила, что даже в случае развода они с мужем Максимом Виторганом сделают все, чтобы их двухлетний сын Платон был счастлив.

- Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди, - рассказала она.

Тогда же, осенью прошлого года Ксения начала выходить в свет с Константином Богомоловым. Телеведущая и режиссер не комментируют свои отношения, однако нетрудно понять, что свою новую жизнь Ксения теперь будет строить именно с ним.