В Москве «микрокредиторы» выселили из квартиры известного актера с семьей

«Дело актера Фролова» вступило в новую активную фазу. В среду, 6 марта, семью артиста - его, жену, несовершеннолетнего ребенка - выбросили из дома «черные риэлторы» с судебными приставами. В двери квартиры установлены новые замки и актер даже не может теперь забрать свои вещи. Двушку на северо-востоке Москвы пытались помочь отстоять друзья. Приставы временно ретировались. Но войти в квартиру Фролов не может.

Мы уже писали о проблемах, возникших у Сергея Фролова, актера сериалов «Папины дочки», «Грозовые ворота», «Пепел» и др. Вот уже несколько лет он пытается отстоять двухкомнатную квартиру покойной мамы в районе станции метро Петровско-Разумовская. Женщина когда-то брала деньги у микрокредитной организации - 2,4 млн. рублей. Вроде как на ремонт. Родным она об этом почему-то не сказала. В итоге после ее смерти Сергея оповестили, что общий долг его мамы - 4,5 млн. рублей. А значит, квартира переходит к другим людям.

«Дело актера Фролова» вступило в новую активную фазуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бывшая микрокредитная организация (ЦБ лишил ее лицензии еще в 2018-м) «Международное кредитное бюро» работала весьма активно. В группе, которая называет себя «пострадавшими от МКБ» - более сотни человек. Договора были оформлены таким образом, что любой даже самый добропорядочный плательщик закапывался в долги, и тогда включались штрафные санкции - 1% в день. То есть, 365% годовых.

Были суды, жалобы в прокуратуру, полицию и Следственный комитет. В какой-то момент нескольких сотрудников МКБ даже арестовали. Однако за несколько лет реальными делами это так и не закончилось.

Сейчас Сергей Фролов с друзьями и другими пострадавшими от МКБ держит оборону - дежурит около квартиры, чтобы не дать никому проникнуть внутрь и не захватить ее окончательно.

Друзья Сергея Фролова из «Папиных дочек» утверждают, что в потасовке с захватчиками несколько человек получили травмыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«После избиения представителем захватчика ребёнка и жены Сергея приставы бросили «исполнительное производство» и ретировались, - написала в соцсетях, подводя итоги дня, знакомая Фролова Наталья Грановская. - Но забрать личные вещи из квартиры так и не получилось. Квартира вскрыта неизвестными, приставы сбежали, полиция приняла заявления пострадавших от захватчиков жены и сына. Меня пристав избил ещё утром, голова страшно болит, рука опухла…»

В интервью «КП» Фролов рассказывал, что из-за проблем с квартирой уже давно не может полноценно работать. Постоянно приходится носится по разным инстанциям, чтобы отстоять жилье. Вчера, кажется, он потерял еще одно место работы. На его страничке в Фейсбуке оставила сообщение режиссер Оксана Цехович. Фролов вчера должен был сыграть в театре «Артцех» в ее спектакле «Антибабы» - у него одна из главных ролей.

«Сережа! Люблю тебя очень. Сегодня был спектакль. Ты на него не приехал! - написала Цехович. - И это было для нас очень сложно. Я, к сожалению, хочу написать, что больше мы не сможем работать».

Актер дежурит около квартиры, чтобы не дать никому проникнуть внутрь и не захватить ее окончательноФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

КОНКРЕТНО

Как люди подписывались на займы под 365% годовых

Со слов активистов, схема выглядит так.

1. Человек видит объявление в интернете. Обещают кредит под залог жилья под 22- 24% годовых - нормальная рыночная ставка.

2. На звонок отвечает «брокер», посредник, который должен подобрать клиенту кредитную организацию.

3. На самом деле всех клиентов передают МКБ и другим ООО с одними и теми же учредителями. В первом варианте договора, который одобряет клиент, прописаны те же среднерыночные проценты и срок погашения - до 10 лет.

4. Но этот вариант договора заемщику на руки не отдают. Менеджер объясняет, что документ должно одобрить «руководство». Также фирма забирает подлинники документов на залоговую квартиру - на проверку, для оценки. Неискушенные в юридических вопросах люди верят, что это обычная процедура.

Сейчас Сергей Фролов с друзьями и другими пострадавшими от МКБ держит оборону - дежурит около квартирыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

5. Договор одобрен. Но появляется новый вариант. Срок кредита сокращен до трех лет (объясняют, якобы это техническая информация и срок будет автоматически пролонгирован), а процент может быть повыше. Многие пытаются отказаться от такого кредита. И тут оказывается, что в предварительном договоре есть пункт о штрафных санкциях за отказ. Это сотни тысяч рублей.

6. Услуги брокера, который нашел кредитора, тоже стоят денег - от 100 тысяч рублей.

7. Если почитать вторую версию договора внимательно, вылезают еще две интересные вещи. Например, кредит выдается в рублях, но при этом он привязан к курсу доллара. Чем дороже бакс, тем больше ежемесячный платеж. Когда в 2014-м начались скачки курса, из графика выплат выпали даже самые дисциплинированные плательщики.

8. А еще появляются жесткие санкции за просрочку по кредиту: через 10 дней после невыплаты начинает течь пеня - 1% годовых от общей суммы взятого кредита. Без учета уже выплаченных денег. Условно, человек взял у МКБ 1 миллион рублей, отдал энную сумму и вдруг не смог в срок заплатить за очередной месяц. 1 процент от миллиона - 10 тысяч рублей. В день. В месяц это уже 300 тысяч, а ставка вырастает до 365% годовых! Немудрено, что на каком-то этапе выбраться из такой долговой ямы становится просто нереально.

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