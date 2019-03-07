Посольство России в Британии опубликовало письмо Путину от сына жертвы в Эймсбери

О том, что 20-летний Эван Хоуп написал про свою погибшую мать Дон Стерджесс лично Владимиру Путину, сначала сообщали британские СМИ. А теперь копию этого послания опубликовало в Твиттере посольство России в Британии.

Стерджесс, напомним, была жительницей соседнего с Солсбери городка Эймсбери и побрызгалась "духами" из найденного на улице флакончика Nina Ricci. Им, как утверждает Лондон, "агенты ГРУ" отравили бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Дама вскоре скончалась, а ее друг Чарли Роули жалуется на сильно пошатнувшееся здоровье и полагает, что скоро тоже умрет.

- Уважаемый мистер Путин, прошел почти год с тех пор, как моя мать Дон была убита "Новичком" в Солсбери, и я, как и вся наша семья, до сих пор живу с этой болью. Британская полиция считает, что за ее смерть ответственны как минимум двое россиян, но, похоже, их защищает ваше государство. Я прошу вас как человека: разрешите нашим офицерам допросить этих людей по поводу убийства моей матери. Это меньшее, чего она заслуживает, - говорится в письме.

20-летний парень, как он объяснял ранее прессе, решил обратиться к президенту России, поскольку не чувствует никакой поддержки со стороны британских властей.

- Посольство получило копию письма Эвана Хоупа президенту Путину. Посол Яковенко отправил ему копию доклада "Солсбери: вопросы без ответа" и пригласил поговорить лично, будучи готовым ответить на любые вопросы, - ответили на это в нашей дипмиссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От Солсбери до Эймсбери: Британия раскручивает новое отравление

К расследованию отравления 40-летних мужчины и женщины в британском городе Эймсбери (примерно в 10 км от Солсбери) подключилось подразделение по борьбе с терроризмом. Таким образом, из обыкновенного передоза у двух наркоманов (ранее в полиции графства Уилтшир сообщили об отравленной партии кокаина или героина) ситуация выливается в очередное «дело Скрипалей». И хоть о «следе Кремля» пока прямо не говорится, в СМИ уже вбросили информацию о том, что жителей Эймсбери отравили тем же веществом, что и британского шпиона и его дочь (подробности)

«Дело Скрипалей» - это часть операции «Паранойя»

4 марта 2018 года в тихом британском городке произошло «преступление века». Неизвестно кто прямо в центре Солсбери отравил нервно-паралитическим ядом проживавшего там международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией. Без какого-либо расследования Лондон обвинил в «химатаке» Москву и ввел санкции. Однако историк спецслужб Александр Васильев уверен: «дело Скрипалей» - часть огромного плана английских элит под условным названием «Паранойя», цель которого - сплотить расколотое общество против мифической русской угрозы (подробности)