Юрий Кара: "На месте памятника Сталину нужно поставить памятник Фазилю Искандеру"

"В тесном семейном кругу" Пушкинский музей отметил 90-летие Фазиля Искандера. Когда-то в этом музее Фазиль Искандер и его жена Антонина Михайловна отметили золотую свадьбу. Спустя годы в том же месте собрались друзья, коллеги и родные, чтобы поделиться воспоминаниями о писателе. Одним из самых ярких выступлений стал рассказ режиссера Юрия Кары, снявшего в 1989 году фильм "Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным" по одной из новелл Искандера.

Пусть собака сыграет кошку

Кара рассказал, какие трудности сопровождали их во время съемок. Первая и главная сложность состояла в поиске актера на роль Сталина. "Ни один грузин не хотел сниматься в фильме по книге абхазского писателя", - признается спустя тридцать лет, режиссер. - На выручку пришел Алексей Петренко. Он сказал: "Почему ты пишешь грузина на роль Сталина? Это все равно, что кошка будет играть кошку. Сделай иначе, пусть кошку сыграет собака".

Так в Сталина перевоплотился сам Петренко.

Правда, в один из съемочных дней актер умудрился огорчить жителей Сухуми.

"Однажды хозяин дома, где мы снимали "Пиры", пригласил всех соседей к себе и пообещал, что придет Сталин, - рассказывает режиссер. - Все сидели и ждали, но Алексей Петренко подвел. Пришел к хозяину дома уже без грима, без парика и усов, как обычный лысый человек, нисколько не похожий на вождя народов. Разочарование гостей было огромным".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695844" frameborder="0"></iframe> Выступление Фазиля Искандера в Госдуме в 2001 году.Евгения КОРОБКОВА

Бой за пенопластового Сталина

Еще один этап съемок был связан с памятником Сталину, который установили в Сухуми, чтобы декорировать город под тридцатые годы. Памятник сделали большой, тридцатиметровый, из пенопласта и установили возле оперного театра.

Руководство республики, пришедшее в ужас от "декорации" строго-настрого наказало режиссеру убрать объект. Немыслимыми усилиями удалось выторговать три дня, в течение которых Сталин мог оставаться на улице. Но началось непредвиденное:

"В первый день к памятнику повалил народ. Люди начали заключать пари: а спорим на бутылку, что у нас памятник Сталину поставили? Да не может быть". На второй день к Сталину поехали свадьбы. На третий день - стали принимать в пионеры. Когда же все кадры с памятником были отсняты, и мы пришли убирать Сталина, его окружили сталинисты и сказали, что не отдадут. Это великий человек и пусть стоит. Наши доводы, что памятник из пенопласта и упадет от дуновения ветра - не действовали".

Чтобы убрать памятник, пришлось прибегнуть к помощи вооруженного наряда милиции.

Кара вспомнил, что фильмы по Искандеру в республике не показывали, опасаясь возрастающей популярности Искандера и ближайшей точкой, где можно было посмотреть кино - были Сочи.

Режиссер закончил выступление предложением: "Почему бы не поставить на месте, где стоял пенопластовый Сталин - настоящий памятник Фазилю Искандеру. Это хорошее место для памятника. Здесь присутствует руководство Абхазии, надеюсь, меня услышат".

Руководство Абхазии откликнулось незамедлительно. В зале присутствовала министр культуры республики Эльвира Арсалия, специально прилетевшая в Москву на вечер памяти Искандера. ("Люблю Искандера, он жить помогает", - призналась министр культуры). Обозревателю "КП" министр культуры рассказала, что решение об установке памятника Искандеру уже приняли и в этом году будет объявлен международный конкурс на лучший проект. Займет ли Искандер место киношного Сталина - пока неизвестно.

- Памятник установят на набережной, но точного места пока нет, - сказала Арсалия.

На вечере выступила певица Хибла Герзмава, исполнившая абхазскую песню Warada, режиссер Николай Досталь, рассказавший историю о том, как удивился Фазиль, увидев, как здорово "московский еврей" Хазанов перевоплотился в абхазца Марата в фильме "Маленький гигант большого секса".

Ведущий Вениамин Смехов читал стихи Искандера и афоризмы писателя из нового сборника любимых произведений Искандера, вышедший в издательстве "Время" и составленном женой писателя, Антониной Михайловной Хлебниковой-Искандер:

"Национализм — это когда свинья, вместо того чтобы чесаться о забор, чешется о другую свинью".

"Эта страна как огромный завод, где можно ишачить и красть. Что производит этот завод - он производит власть".

"Офицером и джентльменом" назвал Искандера выступивший на вечере заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев. Поздравительную телеграмму от Владимира Мединского зачитал директор Департамента музеев Владислав Кононов. Владимир Мединский выразил уверенность, что творчество Искандера не потеряет актуальности с течением времени.