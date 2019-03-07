2019-03-07T14:52:40+03:00
Политика

Александр Хинштейн - о новом праве полиции предостерегать граждан от совершения преступления: «Не переходите черту!»

Автор нового законопроекта - зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции - рассказал о нем в эфире Радио «Комсомольская правда»
Александр ГАМОВ@gamov1
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Александр ХинштейнАлександр ХинштейнФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Известный журналист и политик Александр Хинштейн разработал проект закона, который даст полиции право объявлять гражданам различные предостережения. Инициативу уже активно поддерживают парламентарии. За подробностями мы обратились к автору будущего Закона...

Александр Хинштейн - о новом праве полиции предостерегать граждан от совершения преступления

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- Александр, какие же ещё предостережения или предупреждения должна будет предъявлять гражданам наша полиция? Зачем и кому это надо?

- Объясняю. Есть Закон об основах системы профилактики и правонарушений в Российской Федерации. Этот документ прописывает в целом, как должна строиться - и уже строится по факту - вся профилактика. Потому что это - важнейший рычаг в сдерживании преступности, он нацелен как раз на то, чтобы не допустить именно криминальных последствий.

Этим же Законом определены и организации, которые должны заниматься профилактикой. Лучшие из них, конечно же, - в МВД.

Кстати, и большинство правонарушений, преступлений - они как раз отнесены, как говорится, именно к подведомству и поднадзорности полиции.

- Так в чем же проблема?

- А в том, что, принимая все эти законы, их авторы и разработчики забыли дать полиции такие полномочия. Если у ФСБ, у прокуратуры – в их «отраслевых» законах, которые регламентируют деятельность этих органов, появились дополнения о том, что - в числе полномочий есть и право выносить официальные предостережения, то в Законе о полиции такой нормы нет.

Вот поэтому и получается правовая коллизия. С одной стороны, они должны заниматься профилактикой и в том числе выносить предостережения, с другой, - делать этого просто не могут, поскольку у них нет такого права.

- Ага... То есть, что? «Стой, стрелять буду!» Или: «Ты сейчас напьешься и умрешь…» Или: «Не бей жену!»

- Нет, почему же? Институт предостережений сегодня уже действует, он понятен. Это значит - полицейский не просто увидел какого-то человека, который переходит улицу на красный светофор, и ему говорит – не веди себя плохо, иначе я тебя оштрафую. Нет. То есть, порядок такой. Приглашается гражданин, или к нему приходят сотрудники, они ему предъявляют документ - предостережение, и говорят, что - вот мы вас официально предостерегаем от свершения дальнейших действий, которые способствуют совершению преступления или правонарушения...

- Ну, а если попроще как-то?

- Ну, скажем, - вот есть притон... И там - компания молодых людей, которая ведёт антиобщественный образ жизни, но при этом там еще не перешли черту, за которой начинается преступление. Они еще никого не ограбили и не избили. Но могут сделать это через неделю, через месяц, если их не остановить. Вот у полицейского появляется возможность это сделать..

- И полицейский - этим молодым людям: «Не переходите черту!»

- Но, Александр, повторяю, предостережение – это официальная бумага, это документ, и просто так, хаотично - кто от чего захотел и от того другого предостерег, - такого не будет.

- Ясно. Автоматически это все могут принять уже в ближайшее время?

- Я надеюсь. По крайней мере, в МВД – а это их полномочие – кстати, законопроект поддерживают. Поэтому, я полагаю, что вопрос мы постараемся решить очень быстро.

- Ладно. Спасибо. Удачи!

- Счастливо!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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