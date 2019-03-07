2019-03-07T15:37:15+03:00
Звезды

Василий Лановой поздравил женщин с 8 марта

В честь «миллионов женских рук любимых» народный артист СССР прочитал стихи Расула Гамзатова
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Недавно Василий Семенович заставил поволноваться своих поклонницНедавно Василий Семенович заставил поволноваться своих поклонницФото: Анатолий МЕЛИХОВ
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85-летний артист и главный офицер российского кино по-прежнему остается галантным мужчиной. В преддверии 8 марта Лановой записал аудиопоздравление дорогим дамам. Василий Семенович пожелал женщинам любви радости, благополучия, терпения и мудрости.

Недавно Василий Семенович заставил поволноваться своих поклонниц. Из-за плохого самочувствия актера пришлось отменить его спектакль в театре им.Вахтангова.

Но сегодня, судя по бодрому голову Ланового, он полностью восстановился и чувствует себя прекрасно.

Василий Лановой поздравил женщин с 8 марта.

На вопрос, как ему удается на протяжении почти 70 лет оставаться романтическим героем и любимцем женщин, Василий Семенович ответил, что специально не старается быть любимцем женщин, просто остается самим собой. В актерской профессии приходится все время держать форму. И если бы не было перепадов давления, которые в последнее время чувствительно переживает актер, вообще все было бы хорошо.

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Накануне дня рождения Василий Лановой выписался из военного госпиталя, куда пришлось лечь из-за скачков давления. Сегодня он играет спектакль в Театре им. Вахтангова - «Посвящение Еве». Два часа без антракта на сцене. И как бы он себя ни чувствовал, спектакль пройдет на высокой ноте: Лановой - настоящий боец и рыцарь театра (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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