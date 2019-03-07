85-летний артист и главный офицер российского кино по-прежнему остается галантным мужчиной. В преддверии 8 марта Лановой записал аудиопоздравление дорогим дамам. Василий Семенович пожелал женщинам любви радости, благополучия, терпения и мудрости.

Недавно Василий Семенович заставил поволноваться своих поклонниц. Из-за плохого самочувствия актера пришлось отменить его спектакль в театре им.Вахтангова.

Но сегодня, судя по бодрому голову Ланового, он полностью восстановился и чувствует себя прекрасно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695902" frameborder="0"></iframe> Василий Лановой поздравил женщин с 8 марта.

На вопрос, как ему удается на протяжении почти 70 лет оставаться романтическим героем и любимцем женщин, Василий Семенович ответил, что специально не старается быть любимцем женщин, просто остается самим собой. В актерской профессии приходится все время держать форму. И если бы не было перепадов давления, которые в последнее время чувствительно переживает актер, вообще все было бы хорошо.

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Накануне дня рождения Василий Лановой выписался из военного госпиталя, куда пришлось лечь из-за скачков давления. Сегодня он играет спектакль в Театре им. Вахтангова - «Посвящение Еве». Два часа без антракта на сцене. И как бы он себя ни чувствовал, спектакль пройдет на высокой ноте: Лановой - настоящий боец и рыцарь театра (подробности)