Бизнес знаменитостей: Химчистки, салоны красоты для кошек, продажа лекарств и обработка древесины

Убыточное «Светлое будущее» и производство летательных аппаратов

Сергей Светлаков

Шоумен увлечен ресторанами. Опыт у него разный. Сергей был совладельцем пиццерий «Ямм...Pizza» в Санкт-Петербурге, но в 2017-м продал свою долю в бизнесе. Кафе теперь развиваются без его участия.

Сергей Светлаков.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Светлаков остается совладельцем сети ресторанов восточной кухни «Eshak» в Москве на Рублевке, в Одинцово, а также в Екатеринбурге. В кафе подают блюдо «Любимый салат Сергея Светлакова» за 440 рублей. Юморист лично рекламирует акции своих заведений и нередко приглашает товарищей-знаменитостей выступить для своих гостей. Бизнес доходный: один из ресторанов за 2017 год (самые свежие данные системы профессионального анализа рынков и компаний «СПАРК» по итогам 2017 года, - ред.) принес 3,4 миллиона рублей прибыли.

У известного комика и актера был бизнес по торговле лекарствами и медицинскими товарами «Светлое будущее» или ЗАО «СБ». Бизнес просуществовал 8 лет, после чего Сергей закрыл предприятие, которое в 2016 принесло убытков на 1 миллион 485 тысяч рублей, а в 2017-м - на 1,8 миллиона рублей.

Лев Лещенко

Лев Лещенко и баскетболисты "Триумфа".

Народный артист России - один из владельцев ООО «Мебельная фабрика Кольчугино» во Владимирской области с доходом 2,3 миллиона рублей в год по данным за 2017-й. Также в активах Льва Лещенко доля в предприятия по лесозаготовке ООО «Владимирский ЛПК» с прибылью 1,2 миллиона рублей за 2017-й год.

Кроме того, пять лет назад Лев Валерьянович вместе с композитором Игорем Крутым вложились в бизнес, который зарегистрирован как "Производство летательных аппаратов, включая космические". Они поддержали предприятие ООО «Финк Электрик», гендиректором которого стал их друг музыкант и изобретатель Юрий Финк. Пока нет данных о том, насколько это дело доходное.

Также певец известный поклонник баскетбола. Он много лет является одним из учредителей подмосковного баскетбольного клуба «Триумф».

Михаил Пореченков

barkoncert Михаил Пореченков в гостях!

Актер приобрел 40% компании ООО «Омега-Интернешнл», управляющей баром «Концерт» в центре Москвы в середине прошлого года. Заведение открыли на месте убыточного ресторана «Чугунный мост», владельцы которого продали свой бизнес Михаилу Пореченкову, его директору Максиму Королеву и диджею «Нашего Радио» Игорю Панькову. В недавно открывшемся заведении пока выступают малоизвестные группы, сам Пореченков иногда заглядывает на огонек.

Роза Сябитова

syabitova_roza После напряженных съемок приехала в @clinicacadem привести себя в порядок.

syabitova_roza Солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья!

syabitova_roza Год назад, я проделала процедуру с телом, путем введения липолитика в зоны жировых отложений, похудела и омолодила тело.

Около двух лет назад у главной телесвахи страны со скандалом закрылся ее «Роза-Клуб», где она была гендиректором. Клиентки Розы Сябитовой, которым она должна была помочь составить личное счастье, стали массово жаловаться на телеведущую, которая не обеспечила им замужества. В итоге никаких дел о мошенничестве против телеведущей не возбудили, а брачное агентство «Розы Сябитовой» продолжает работу. Ее личная консультация стоит 15 тысяч рублей, в которую входит размещение анкеты в базе женихов, тест на самооценку, а также психологическая и практическая помощь по поиску «потенциального партнера». Сябитова работает и «по индивидуальному заказу» за 125 тысяч рублей.

Инверторные двигатели и салоны красоты для четвероногих

Стас Костюшкин

pishka_da_pudra Хотели бы провести конкурс среди неравнодушных и креативных на самую прикольную акцию этой зимы пишите )))

pishka_da_pudra Вот он )))! Наш ЛЮБИМЫЙ пекарь заслуженный и народный ... Стас Костюшкин Основатель и вдохновитель Пышкa da Pudra

Певец с 2007 года попробовал себя в качестве ресторатора. Артист открыл «сеть пончиковых от звезды эстрады Стаса Костюшкина» в северной столице, а затем в Москве и Ярославле. Его ООО «Пышка да пудра» прекратило существование в 2017-м году. Кафе, лицом которых он являлся, стали закрываться один за другим с 2015 года, когда из бизнеса ушел партнер Костюшкина, управлявший делом. «Пончики-Вагончики» бывшего солиста «Чай вдвоем» даже вызвали скандал в Ярославле - жители и депутаты требовали убрать «проект Стаса Костюшкина» с центральной улицы города.

Денис Клявер

У второго бывшего участника «Чай вдвоем» тоже был непрофильный бизнес. Денис Клявер, как большой любитель домашних животных, держал салон красоты кошек и собак в Санкт-Петербурге. Животных мыли, стригли, чистили им зубы, продавали дизайнерские костюмы, платья, майки, кофты и даже дождевики для собак, а также различные аксессуары от личного бренда артиста «Desperadoes Dogs». Но предприятие, которым около 10 лет управляла мама Клявера Ирина, закрыли весной 2018 года.

Также больше 10 лет Денис является одним из совладельцев предприятия ООО «ЛИТЦ», которое занимается разработкой и изготовлением инверторных источников питания. В 2017 году фирма принесла 638 тысяч рублей прибыли. До недавнего времени певец имел долю в ООО «НПО «Био-Сфера», занимавшегося научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Предприятие прекратило деятельность в 2017 году.

Андрей Малахов

Андрей Малахов в прошлом году закрыл свою фирму ООО «Новый Свет», шесть лет торговавшую бытовой техникой оптом.

Дмитрий Нагиев

Самый востребованный телеведущий - совладелец кэмпинга «SOUL CAMP» на берегу лесного озера Вахваярви в Карелии, ему принадлежит 20% бизнеса, остальными долями владеют две подруги артиста. Лагерь из 10 комфортабельных шатров и кафе посреди леса открылся в середине 2017 года. Об этом Дмитрий Нагиев торжественно рассказал в своем 7-миллионном Инстаграме. Сын актера Кирилл много времени проводит в лагере, парится в бане, которую строил лично, и тоже рекламирует это место. Пока убытков этот бизнес не приносит.

soulcamp.ru Кирилл Нагиев

soulcamp.ru Новость для настоящих индейцев!!! Пока наш лагерь на каникулах, мы с @kirill_nagiev придумали кое-что интересное)))

Нагиев в бизнесе совсем не новичок. Он 12 лет был соучредителем фирмы по производству и продаже шоколада и кондитерских изделий, но в 2011 году вместе с партнерами закрыл компанию.

Ретро-жвачки и продажа элитной недвижимости

Сергей Шнуров

siniy__pushkin Вкуснейшая рулька с карамелизированной корочкой и гарниром из капустки и запеченного картофеля с беконом и моцареллой ждет тебя в нашем ресто-баре

Шнур вместе с бывшей женой Матильдой владели и управляли баром «Синий Пушкин» в центре Петербурга. Заведение работает по сей день, но певец уже не имеет к нему отношения. Зато новые владельцы заведения лишний раз упоминают, что рок-музыкант открыл этот ресто-бар в 2010 году.

Матильда Шнурова

Бывшая жена Сергея Шнурова с 2015-го владеет известным, модным и дорогим питерским рестораном «Кококо». В 2016-м году бизнес принес 3,2 миллиона рублей прибыли, но в 2017-м годовой доход составил всего 162 тысячи рублей. По данным ЕГРЮЛ и системы «Контур-фокус», с конца января предприятие ООО «Кококо» находится в стадии ликвидации, при этом ресторан продолжает работу. Но сама Матильда Шнурова закрытие ресторана не подтвердила.

Александр Розенбаум

fraer_spb Кто бы это мог быть ?) За фото спасибо @roman_selyanin #толстыйфраер

fraer_spb В Питере мы как-то зашли с ребятами в бар #толстыйфраер сидим кушаем, мальчики пиво пьют, и тут я слышу открывается дверь и раздаётся голос, и вот не поверите, я его узнала по лысине и точно, так и оказалось, это был владелец этого бара - Розенбаум.

Знаменитый бард держит сеть пивных «Толстый фраер». У него шесть баров. Александр Розенбаум значится основателем, идеологом и совладельцем этого успешного бизнеса с 2003 года. К примеру, один из шести ресторанов в 2017-м принес 4,8 миллиона рублей прибыли, второй — 2,4 миллиона рублей. Музыкант также имеет 40% компании по производству пива ООО «ГлавРозПиво», что под Петербургом и этот бизнес не приносит убытков.

Сергей Жуков

love__and__sweets Сергей Жуков

love__and__sweets С праздником нас и вас Без ложной скромности, принимаем поздравления!

Около года Сергей Жуков занимался поставками охлажденного мяса баранины и говядины, но избавился от убыточного предприятия ООО «МИТМИТМИТ». Торговля мясными продуктами у певца не пошла — 2017 год принес убытки в 1,5 миллиона рублей.

DJ Бар «Ж» солист «Руки вверх!» открывал в Омске 2011 году. Сергей Жуков был соучредителем и лицом клуба. Ему принадлежало 12,5% бизнеса. Через год бар закрыли и возбудили дело о мошенничестве. Артист отрицал свою причастность, мол, он был лишь лицом клуба. В итоге претензий к артисту никто не предъявил, а в 2014 году бизнес ликвидировали.

Есть у лидера популярной группы и интернет-магазин «Товары из прошлого», открытый в 2011 году. Продают там ретро-подарки: жвачку «Love is» и «Турбо», Тетрис, электронные часы «Монтана», пружинки «Радуга», растворимым соком «Zuko», флагами СССР, пионерские галстуки, горны, пилотки и прочие атрибуты прошлого. Сергею Жукову фактически принадлежит половина фирмы. Был у него еще один интернет-магазин. Но через 10 лет, в 2016-м ООО «ВЭБ.МАРКЕТ», наполовину принадлежавшее певцу, прекратило деятельность.

Сергей Жуков вместе с братом Михаилом в конце 2018-го открыл демократичный капсульный хостел «Homebox» в Москве в районе Кутузовского проспекта. Цены от 600 до 2000 рублей за ночь.

Процветают и караоке-бары «Руки вверх», где Жуков совладелец. Такие есть в Санкт-Петербурге, в Казани и даже в Якутске. Так подают шаверму «Крошка моя» за 450 рублей. Сергей — лицо клуба. Один из таких караоке-баров открылся в Москве в 2018-м на Тверской на месте старого бара Жукова «Шансон», который пришлось закрыть, так как он приносил одни убытки — 29 миллионов рублей за 2017 год.

Вместе с женой Региной Бурд Жуков 4 года держит домашнюю кондитерскую «Любовь и сладости». Совсем недавно Жуков презентовал еще один проект в сфере общепита «ПАПА ЖАРИТ МЯСО» в Симферополе, ему принадлежит 65% ресторана.

Иван Ургант

В конце 2016 года приобрел 25% агентства элитной недвижимости. ООО «ЭВАНС» за 2017 год имеет чистую прибыль 5,2 миллиона рублей.

«Обчистим всю Россию»

Ксения Собчак

Журналистка и экс-кандидат в президенты пять лет назад стала совладелицей ресторана «Бублик», имея 10% доли ООО «Бессер». Бизнес ежегодно приносил убытки Ксении Собчак. В 2014-м заведение ушло в минус на 264 миллиона рублей, а 2017-м чистый убыток составил 1,3 миллиона рублей за счет того, что с середины года ресторан ушел на реконструкцию и закрылся. Теперь на месте этого заведения новое кафе «Иностранцы».

Ольга Бузова

olgabuzova_design Новинка!Сверкающие платья с пайетками не первый год пользуются популярностью у наших модниц.

Поющая телеведущая в 2012 году запустила свою линию одежды «Olga Buzova Design». Дело Бузова открывала в складчину вместе с младшей сестрой Анной, ее мужем Константином Штрыкиным и своим бывшим супругом Дмитрием Тарасовым. Странно, из бизнеса до сих пор не вышел давно женившийся на другой футболист, имея 25% доли ООО «Фешн». Вещички Оля с сестрой по-прежнему рекламирует лично. Например, футболку с надписью «Танцуй под Бузову» можно купить за 3 тысяч рублей, а платье стоит от 4 до 6,2 тысяч рублей. Одежда пользуется успехом только у истинных фанатов Бузовых. Но прибыль затея приносила недолго. Начиная с 2015-го года, предприятие приносит одни убытки: в 2015-м — 4,534 миллиона рублей, в 2016-м — 1,85 миллиона рублей, в 2017 году фешн-бизнес по итогам года разорил сестер на 2 миллиона рублей.

Недавно у Бузовой открылся ресторанный проект. Телеведущей принадлежит половина ООО «Бузова Рест компани».

Ксения Бородина

bang_bang_borodina Платье в пол с открытой спинкой и шлейфом Подчеркнёт все твои достоинства, и станет самым красивым нарядом в Новогоднюю ночь

У другой ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной в 2016 году тоже запустила свою линию одежды. «Store By Ksenia Borodina» или ООО «Ксения Бородина» полностью принадлежит теледиве.

Ценник на изделия кусается больше, чем у ближайшей конкурентки Бузовой. К примеру, блузка стоит от 3,8 тысяч рублей, вечернее платье - от 7,5 тысяч рублей, пуховик можно купить за 12 тысяч рублей. В отличие от Бузовой, у Бородиной хоть небольшая, но стабильная прибыль: в 2016-м — 55 тысяч рублей, в 2017-м — 186 тысяч рублей.

Эммануил Виторган

Пока еще свекр Ксении Собчак (разрыв журналистки с мужем Виторганом-младшим никто официально не объявлял) 14 лет владеет химчистками в Москве. Эммануил Виторган придумал зазывной лозунг «Обчистим всю Россию!!!», который опубликован на его официальном актерском сайте. Чистить предпочитают сюртуки, камзолы, платья и прочее. Бизнес актера, который он ведет вместе с женой Ириной, каждый год получают прибыль. К примеру, одна из сети «Немецких химчисток» в 2016-м году - 4,424 миллиона рублей, в 2017-м — 1,6 миллиона рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Звездный круг общения формирует эксклюзивные возможности»

- Круг общения звезд, который включает в себя большое количество бизнесменов, чиновников и других влиятельных людей, формирует эксклюзивные возможности для инвестиций, - считает Глеб Сахрай, гендиректор коммуникационного агентства «PRT». - И знаменитости не упускают возможность воспользоваться предложением, которое не выходит за рамки круга, в котором они общаются. Это и объясняет, откуда, условно, у звезд эстрады деревообрабатывающие заводы. Эксплуатируют знаменитости и свою профессиональную сферу, когда спортсмен начинает заниматься продажей спортивной одежды, а известный певец открывает караоке. Небольшие доли звезд к примеру, в гостиничном или ресторанном бизнесе, объясняются тем, что держателям основных долей нужно лицо, которое будет рекламировать компанию. Часто люди думают, что имени знаменитости достаточно, чтобы обеспечить конкурентное преимущество какому-то ресторану. Это верно на начальном этапе, но оказывается, что вести бизнес сложнее, чем кажется. Поэтому рестораны знаменитостей бесконечно открываются и закрываются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самые успешные бизнес-проекты наших звезд: Сергей Жуков «поднялся» на сладком, а Тимати - на жирном

Многие наши певцы понимают: слава - штука не вечная, и, пока есть возможность и деньги, надо их вложить. И если завтра песни перестанут попадать в топы, то бизнес будет работать. Дела, конечно, у всех идут по-разному. Многие проекты оказываются не интересны людям, даже несмотря на громкие имена их владельцев. А некоторые «прут» вне зависимости от того, кто стоит у руля. «КП» решила посмотреть, кто смог обеспечить себе дополнительный доход (подробности)

Фуд-бизнес звезд: Темникова с бургерами, а Валерия со здоровым питанием

Был период, когда наши артисты друг за другом открывали рестораны, а те по большей части быстро прогорали. Но времена изменились: нынешние питательные проекты звезд практически обречены на успех. Все дело в соцсетях: именно с их помощью артисты теперь продвигают свой бизнес (подробности)