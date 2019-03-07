Россия удвоит экспорт несырьевой продукции к 2024 году

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов провел в регионе выездное совещание сразу по трем нацпроектам - «производительность труда и поддержка занятости», «международная кооперация и экспорт» и «малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

В обсуждении актуальных вопросов приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев, представители профильных министерств, институтов развития, экспортеры региона.

На совещании было отмечено, что к 2024 году необходимо достигнуть целевых показателей в рамках нацпроекта - обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. На сегодняшний день в нем принимают участие более 120 предприятий из 16 регионов страны. К 2024 году их количество должно вырасти до 10 тысяч.

Еще один важный проект, обсуждение которого велось на совещании, — поддержка экспорта. Синергия производительности труда с поддержкой экспортного потенциала должна дать вклад в экономику, заявил вице-премьер. В ближайшие 6 лет Россия намерена вдвое увеличить экспорт несырьевой продукции, а в следующем году - повысить до 160 млрд долларов.

На совещании также шла речь о нацпроекте «малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Антон Силуанов отметил, что необходимо увеличивать долю МСП в валовом внутреннем продукте. Для этого нужно повысить количество занятых в малом и среднем бизнесе. К 2024 году в этом секторе должны трудиться до 25 млн человек.

Увеличение производительности

В ходе поездки Антон Силуанов также ознакомился с работой предприятий Тульской области. В частности, министр финансов осмотрел цех наполнения аэрозольной продукции и фабрику процессов на предприятии ООО «Аэрозоль Новомосковск».

Компания производит более 600 наименований готовой продукции и полуфабрикатов. Это дезодоранты, средства для укладки и фиксации волос, и т. д.

Предприятие из Новомосковска стало участником первой волны пилотного проекта по повышению производительности труда. Совместно с ФЦК на предприятии в 9 структурных подразделениях было открыто 12 проектов по оптимизации бизнес-процессов. За время реализации проекта на производстве удалось почти в 5 раз сократить время переналадки линии и увеличить на 20% выпуск продукции. Кроме того, за год на предприятии ООО «Аэрозоль Новомосковск» удалось увеличить производительность труда на 10%.

Синдицированный кредит

Тема экспорта прозвучала и в ходе следующей рабочей встречи. Антон Силуанов в сопровождении Алексея Дюмина посетили предприятие-экспортер «Щекиноазот».

На мероприятии также присутствовал генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев. При его участии на площадке компании был подписан меморандум о намерении. Документ также скрепили подписями президент «Щекиноазота» Борис Сокол и заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Алексей Белоус.

Соглашение предусматривает реализацию нового проекта, который усилит позиции компании на внутреннем и внешнем рынках. Это строительство установки по производству аммиака и карбамида проектной мощностью 525 тыс. и 700 тыс. тонн в год в Тульской области. Инвестиции в проект составят 550 млн долларов.

Отметим, что ранее в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи ВЭБ.РФ, Газпромбанк и «Щекиноазот» подписали договор синдицированного кредита. В рамках фабрики проектного финансирования будут выделены средства на строительство третьей очереди производства метанола в Тульской области. Его мощность составит 500 тысяч тонн. Стоимость проекта оценивается в 22 млрд рублей.

Общая сумма участия ВЭБ.РФ в синдицированном кредите составит до 4,5 млрд рублей. Газпромбанк вложит 10 млрд рублей. Средства будут направлены на оплату строительно-монтажных работ, покупку оборудования российского производства. Планируемый срок финансирования составит 12 лет.

Ввод установки Метанол-500 позволит «Щекиноазот» стать крупнейшим производителем и экспортером метанола в России. Таким образом, компания внесет свой вклад в развитие экспорта несырьевых неэнергетических товаров в стране.