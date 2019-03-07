2019-03-07T16:30:51+03:00
Происшествия

Советник Зюганова чуть не лишился сына, который едва не погиб в пожаре

Сына Вячеслава Тетекина Дмитрия доставили в реанимацию с многочисленными ожогами после пожара в загородном доме
Наталия ЕРОШКИНА
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Советник Геннадия Зюганова Вячеслав Тетёкин.Советник Геннадия Зюганова Вячеслав Тетёкин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Сына Вячеслава Тетекина Дмитрия доставили в реанимацию с многочисленными ожогами после пожара в загородном доме.

Воскресным вечером на пульт дежурного 112 поступило сообщение о возгорании коттеджном поселке на территории Одинцовского района. Прибывшие на место пожарные увидели двухэтажный дом, который почти полностью выгорел к их приезду.

- Дом спасти не удалось, потому что он полыхал так сильно, что от него остались только стены. Всех, кто находился в момент возгорания в доме удалось спасти. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Их было двое; 62-летний мужчина и 33-летний молодой человек, обоих доставили в реанимацию ближайшей больницы с серьезными ожогами, - сообщил источник "КП" в МЧС.

Одним из пострадавших оказался Дмитрий Тетекин, чей папа был депутатом Госдумы шестого созыва от партии КПРФ и вот уже много лет является одним из главных соратников Геннадия Зюганова. Вячеслав Николаевич - главный политический советник Председателя ЦК КПРФ, член ЦК партии.

Из-за чего вспыхнул двухэтажный коттедж в СНТ «Радуга» Наро-Фоминского района, предстоит выяснить инспекторам местной пожарной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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