Престарелая жена Гогена Солцева потеряла память после пьяной вечеринки в стриптиз-клубе

В отношениях Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович снова назрел кризис. Престарелая супруга шоумена весело проводила ночь в стриптиз-клубе. Однако что-то пошло не так.

Родственники 64-летней бизнесвумен в шоке. Женщина потеряла память после алковечеринки. Екатерина Терешкович позвала подружек в стриптиз-клуб. Дамы себе ни в чем не отказывались, веселились, как могли.

"Меня на этот праздник тоже приглашали, но я отказался. Сам помогал Кате собираться, выбрал для нее наряд и отпустил к подружке на день рождения", - поделился воспоминаниями ее супруг Гоген Солнцев в очередном выпуске программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.

solntcev Никогда такого не было и вот опять: в отношениях Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович снова назрел кризис

Как оказалось, изначально Екатерина обещала мужу не пить. Но после коктейльного возлияния дама потерять контроль над собой. Терешкович залезла на сцену, где танцевала вместе со стриптизерами в нижнем белье буквально до упаду.

Во время вечеринки женщина подвернула ногу и рухнула на сцену. Кате пришлось ехать домой. "Я считаю, что виноваты ее подружки. Они напоили Катю, хотя знают, что ей нельзя. А потом начали мне посреди ночи скидывать ее фотографии с голыми мужиками", - рассказал убитый горем Гоген.

Женщине было сложно ходить, поэтому повсюду ее сопровождал любимый муж. Гоген помогал Терешкович принимать ванну и кормил ее, как ребенка.

solntcev Гоген Солнцев заявил, что не оставит любимую

По словам Солнцева, он очень злился на супругу, но не мог оставить ее в беде. "У нас только все стало налаживаться! Мы ходили к семейному психологу, следовали ее советам. Катя стала лучше себя вести", - признался шоумен в эфире программы.

Однако вскоре Гогена ждало еще одно потрясение: его жена оказалась в больнице без сознания. Спустя несколько дней после вечеринки в клубе Терешкович начала вести себя странно. Теперь Солнцев в шоке. Он боится, что Екатерина не узнает его, - женщина потеряла память.

Мужчина заявил, что не оставит любимую. Он намерен выяснить, почему у его жены начались проблемы с памятью. Причина, по мнению шоумена, может быть либо в той самой пьяной вечеринке, либо в последствиях пластических операций.