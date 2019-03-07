Престарелая жена Гогена Солцева потеряла память после пьяной вечеринки в стриптиз-клубе
В отношениях Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович снова назрел кризис. Престарелая супруга шоумена весело проводила ночь в стриптиз-клубе. Однако что-то пошло не так.
Родственники 64-летней бизнесвумен в шоке. Женщина потеряла память после алковечеринки. Екатерина Терешкович позвала подружек в стриптиз-клуб. Дамы себе ни в чем не отказывались, веселились, как могли.
"Меня на этот праздник тоже приглашали, но я отказался. Сам помогал Кате собираться, выбрал для нее наряд и отпустил к подружке на день рождения", - поделился воспоминаниями ее супруг Гоген Солнцев в очередном выпуске программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.
Как оказалось, изначально Екатерина обещала мужу не пить. Но после коктейльного возлияния дама потерять контроль над собой. Терешкович залезла на сцену, где танцевала вместе со стриптизерами в нижнем белье буквально до упаду.
Во время вечеринки женщина подвернула ногу и рухнула на сцену. Кате пришлось ехать домой. "Я считаю, что виноваты ее подружки. Они напоили Катю, хотя знают, что ей нельзя. А потом начали мне посреди ночи скидывать ее фотографии с голыми мужиками", - рассказал убитый горем Гоген.
Женщине было сложно ходить, поэтому повсюду ее сопровождал любимый муж. Гоген помогал Терешкович принимать ванну и кормил ее, как ребенка.
По словам Солнцева, он очень злился на супругу, но не мог оставить ее в беде. "У нас только все стало налаживаться! Мы ходили к семейному психологу, следовали ее советам. Катя стала лучше себя вести", - признался шоумен в эфире программы.
Однако вскоре Гогена ждало еще одно потрясение: его жена оказалась в больнице без сознания. Спустя несколько дней после вечеринки в клубе Терешкович начала вести себя странно. Теперь Солнцев в шоке. Он боится, что Екатерина не узнает его, - женщина потеряла память.
Мужчина заявил, что не оставит любимую. Он намерен выяснить, почему у его жены начались проблемы с памятью. Причина, по мнению шоумена, может быть либо в той самой пьяной вечеринке, либо в последствиях пластических операций.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Шоу "Дом-2"»