2019-03-07T17:55:00+03:00
Звезды

Беременную Сашу Савельеву трудно узнать

Певица не посещает светские мероприятия
Ольга ЛИБГАРДТ
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Саша Савельева.Саша Савельева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Певица Саша Савельева, которая вот-вот станет мамой, кардинально сменила имидж. Знаменитость постриглась и теперь ее трудно узнать.

Саша Савельева с недавних пор находится в декретном отпуске. Исполнительница предстала в новом образе.

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Саша Савельева постриглась и прячет округлившийся живот
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Певица до сих пор скрывает свое "интересное" положение. Она не посещает светские мероприятия и все свободное время уделяет любимому мужу.

Кроме этого Саша очень много общается со своими поклонниками. Недавно у нее спросили, как она относится к любовным сценам в кино с Кириллом Сафоновым. Супруг солистки группы "Фабрика" - успешный актер.

Периодически подписчики интересуются у Савельевой ее личной жизнью, а Саша отвечает на популярные вопросы своих фолловеров. Правда, некоторые из этих вопросов не самые приятные.

Не так давно у Саши спросили, как она относится к тому, что ее муж-актер периодически участвует в любовных сценах. Савельева дала достаточно уклончивый ответ, отказавшись от конкретных рассуждений на эту тему. "Мне нравятся его талантливые партнерши!", - поведала Савельева.

Как писал сайт kp.ru, Саше Савельевой удавалось скрывать беременность больше половины срока. Для выступлений на сцене она все чаще выбирала просторные наряды. Однако выдало красавицу видео. Солистка группы "Фабрика" показала округлившиеся формы. Савельева предстала в свободной белой тунике, украшенной цветами и рюшами. Они не смогли скрыть живот артистки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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