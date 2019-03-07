Предприниматель построил в Белорецке спорткомплекс, чтобы дети занимались традиционной борьбой корэш

Борьба корэш - важная часть многовековой национальной культуры башкирского, татарского и многих тюркских народов. Это боевое искусство, в котором спортсмены используют специальные кушаки, чтобы уложить противника на спину. Состязания по борьбе корэш с давних времен проводились во время праздника Сабантуй.

В небольшом башкирском городе Белорецк возрождением спортивных традиций занимается местная «Федерация борьбы корэш и борьбы на поясах», основанная тренером и предпринимателем Айдаром Махияновым.

- С самого детства я учился греко-римской борьбе - как отец отдал, с шести лет. А после армии начал заниматься уже корэшем. И в 2010 году мы организовали в городе первую секцию, - рассказывает Айдар Махиянов.

Его подопечные не раз побеждали на всероссийских соревнованиях. Чемпионами становились Анатолий Сорокин, Нургиз Канафяин, Загит Файзулин, Рудольф Махиянов.

Первое время юные борцы занимались в спортшколе, где Айдар Махиянов работал тренером. Но для занятий с детьми хотелось просторного, современного помещения, оборудованного специально под занятия борьбой. И тогда спортсмен, а по совместительству - фермер-предприниматель решил построить его сам.

Строительство спортивного комплекса в Белорецке он вел с 2016 года на собственные средства. В 2018 году удалось получить поддержку фонда президентских грантов - на полученные средства в спортивный комплекс закупили тренажеры. И в конце года трехэтажный спортивный комплекс «Олимпия» открылся.

Сейчас в секции борьбы корэш в Белорецке занимаются 20 ребят. Тренеры, среди которых есть кандидаты в мастера спорта, мастера спорта и мастер спорта международного класса проводят здесь тренировки для детей от 8 до 18 лет на безвозмездной основе.

На первом и втором этажах спорткомплекса “Олимпия” разместились зоны для борьбы, фитнеса, воркаута и гимнастики, а на третьем этаже организуют гостевые комнаты для приезжих спортсменов. В “Олимпии” планируют регулярно проводить спортивные сборы и соревнования. В “Федерации” надеются, что спортивный комплекс станет центром подготовки атлетов по борьбе корэш, а также популяризации массового спорта и здорового образа жизни не только в Белорецком районе, но и во всем Башкортостане.

На средства президентского гранта в спортивный комплекс закупили тренажеры Фото: vk.com/sport_olimpia

В рамках проекта “Олимпия - территория здоровья, доступная для всех” Айдар Махиянов с учениками проводит показательные выступления в школах сел и поселков Белорецкого района.

- Меня радует, что движение начинается по всему району, везде открываются секции борьбы корэш. На сегодня уже появилось четыре отделения в районе - а когда-то не было ни одного, - отметил Айдар Махиянов. - Только за вчерашний день мы были в шести деревнях: провели в школах показательные выступления борцов корэш и панкратиона. Дети очень довольны - им было интересно следить за соревнованиями, они узнали о новых видах спорта.