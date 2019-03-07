У ведущего американской "Своей игры" нашли рак поджелудочной железы в четвертой стадии

Ведущий "Своей игры" Алекс Требек сделал шокирующее заявлением. По словам знаменитости, у него обнаружен рак поджелудочной железы в четвертой стадии.

Бессменный ведущий популярной американской телевикторины объяснил свое решение обнародовать страшный диагноз, дабы избежать пересудов. "Я хочу соблюдать открытость в отношениях с фанатами викторины и опасаюсь распространения непроверенных слухов о моем здоровье", - заявила знаменитость.

По его словам, прогноз врачей не слишком оптимистичный. Однако мужчина не намерен сдаваться. "Я буду бороться. С помощью моей семьи, друзей, и вас, зрители. Я намерен сразиться с низкой статистикой выживания среди больных этим раком", -заявил он.

Видеообращение Требека не оставило пользователей соцсети равнодушными. Ролик набрал более 11 миллионов просмотров. В комментариях люди принялись подбадривать мужчину и заверили, что будут бороться с болезнью вместе с ним.

Алекс Требек является ведущим "Своей игры" с 1984 года. В телевикторине участники на скорость отвечают на вопросы, которые в зависимости от сложности оцениваются в определенную сумму денег.

Будущий ведущий родился в семье украинского иммигранта Джорджа Эдварда Требека и франко-канадки Люсиль Лагасе. Он женат, имеет двоих детей. Свободно владеет английским и французским языками, а также немного говорит на немецком, итальянском, испанском и русском языках.

30 января 2004 года Требек чудом не погиб, когда уснул за рулем своего пикапа на дороге в Калифорнии. Машина снесла несколько почтовых ящиков, пролетела 45 футов по насыпи и остановилась в кювете, врезавшись в столб. В декабре 2007 года он перенес легкий сердечный приступ, но восстановился и вернулся к работе. В июне 2012 года Требек перенес еще один сердечный приступ. 27 июля 2011 года его ограбили в номере отеля в Сан-Франциско. Погнавшись за воровкой, ведущий порвал ахиллесово сухожилие и был вынужден полтора месяца ходить в гипсе.