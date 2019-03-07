Госнаграда за очерки

Это было событие почти невероятное. Фамилия молодого очеркиста молодежной газеты - ему только исполнилось 14 марта 34 года - оказалась в одном ряду с выдающимися признанными мастерами советской культуры: балериной Майей Плисецкой, виолончелистом Мстиславом Ростроповичем, артистом Николаем Черкасовым, художником Александром Дейнекой.

Сам Василий, еще недавно начинающий воронежский фотограф, впервые опубликовавший очерк «Апрель в лесу» в местной газете, перебравшийся в столицу и «Комсомолку» буквально за семь неполных лет до награды, не успевший даже получить высшего образования, имевший среди коллег когда ласковое, а когда и ироничное прозвище «самородок», - так вот сам Песков чувствовал себя с этим наградным делом не вполне в своей тарелке. И находил оправдание в том, что книга его, выдвинутая на соискание издательством «Молодая гвардия», конкурировала на равных еще с десятком других замечательных книг.

В 1964 году книге журналиста «Комсомольской правды» Василия Пескова «Шаги по росе» была присуждена Ленинская премия.

Себя Василий числил в конце списка номинантов. Тогда при выдвижении на Ленинскую премию в стране начиналось бурное обсуждение работ претендентов. Особенно тех, что шли в номинации «Литература и искусство». Накануне награждения проходила даже выставка этих работ, которую мог посетить любой гражданин. И, как вспоминает Валентин Осипов, бывший тогда главным редактором «Молодой гвардии», их издательская команда, оформляя книгу Пескова, из расчета на эти именно смотрины выбрала дизайн новаторский, неформатный, в стиле наступившего тогда художественного минимализма: почти квадратный том с условными стеблями травы на обложке и таким же условным кругом солнца над ними. Среди академических и классических стилей других книг эта - «Шаги по росе»- сразу выделялась свежестью и нестандартностью.

И гармонично соответствовала такому же свежему и нестандартному письму автора, уже успевшего за свои семь столичных лет войти в историю первым интервью с первым космонавтом, запомниться читателям очерками о войне и о мире, о природе и животных. Василий Михайлович так потом всю жизнь и отшучивался: мол, премию дали «за свежесть». Денежную часть премии он разделил надвое: родителям на новый дом и коллегам «Комсомолки» - от главреда Юрия Воронова и его первого зама Бориса Панкина до машинисток и курьеров - на банкет в гостинице «Советская» недалеко от редакции. Подчеркивал, что премия эта, прежде всего, родной газете.

Обложка книги "Шаги по росе".

Так получилось, что номинацию «Журналистика, публицистика» добавили позже других, когда потребовалось отметить книгу «Лицом к лицу с Америкой. Рассказ о поездке Н.С.Хрущева в США», написанную группой журналистов во главе с Алексеем Аджубеем, тогдашним главредом «Известий, а перед тем и «Комсомольской правды», и, как известно, зятем Никиты Хрущева. Такое понятное конъюнктурное исключение из правил, однако горячо встреченное журналистской братией, вечно остающейся как бы вторым эшелоном среди пишущих.

Вторично эта номинация появилась в 1961 году за документальный дневник арктического похода «Ледовая книга» Иоханнеса Смуула, в третий раз уже в 1964, куда был включен и Песков, неожиданно, как считает сам, остальных победивший. В 1965 году слово «журналистика» в номинацию «Литература» было условно добавлено, чтобы отметить наградой документальную повесть Сергея Смирнова «Брестская крепость». И это все: больше работы журналистского цеха до высот Ленинской не поднимались. Мемуары Генсека Леонида Брежнева, написанные, как ныне известно, талантливыми журналистскими перьями, в 1979 году шли уже как литературное произведение. Так что Песков волею судьбы так и остался единственным нашим коллегой, про которого можно без натяжки сказать: он отмечен именно и только за подлинную журналистику, за очерки - высший наш профессиональный жанр.

Вместе с Воронежским заповедником имени Василия Пескова «Комсомольская правда» подготовила к изданию сборник «Песковские чтения. Выпуск первый», в котором, в частности, рассказана и история появления книги «Шаги по росе». 14 марта, в день рождения Василия Пескова, в его музее в заповеднике традиционно, уже в шестой раз, снова пройдут «Песковские чтения».

На этот раз они будут посвящены юбилею «Шагов по росе». В программе Чтений основной раздел так и назван: «Жизнь книги и ее героев». А в августе, в день памяти Василия Пескова, как задумала основатель и заведующая его музеем Наталья Хлызова, запланирован уже фестиваль «Шаги по росе».