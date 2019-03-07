«МЧС спешит с цветами»: Накануне 8 марта спасатели одарили в центре Москвы букетами 500 женщин, девушек и девочек

Накануне Международного женского дня московские спасатели провели необычную акцию. Сотрудники главка столичного управления МЧС проезжали по центральным улицам города и раздавали женщинам букеты нежных тюльпанов.

Ролик, снятый МЧСниками, накануне появился в Сети.

Красная машина, как на картинках. Мигалки. Остановка в центре. Идут по улице пять бравых парней в полной выкладке - в защитных куртках, полукомбинезонах, со шлемах на голове. Но в руках у них не брандспойты со шлангами, а цветы! Всем проходящим мимо женщинам спасателя протягивают букет тюльпанов, поздравляют с наступающим.

Многих больше всего удивил робот-вездеход, похожий на героя из мультика «Валл-И», который тоже принял участие в акции.

В чрезвычайных ситуациях такие роботы-вездеходы используются для разведки, разбора завалов, доставки на сложные средств пожаротушения и многого другого. Но в случае необходимости, когда праздник, может послужить и сугубо «гражданским целям».

Робот МЧС, раздающий на улицах цветы, стал настоящим хитом. Особенно дети, маленькие девочки, были в восторге. Представьте - подкатывается к вам на гусеницах робот и, управляемый оператором, аккуратно протягивает в своем щупе букет цветов!

В течение пары часов спасатели сделали несколько остановок на Бульварном кольце, побывали на Манежной площади, Моховой и Никольской.

- Как реагировали женщины? - спрашиваем у участников акции.

- Позитивно, конечно. Говорили: ой, как неожиданно, какой приятный сюрприз. Мы сердечно всех поздравляли с 8 марта…

В общей сложности сотрудники МЧС вручили женщинам, девушкам и девочкам, которых встретили в этот день на московских улицах, более 500 цветочных букетов. С праздником весны, дорогие женщины!