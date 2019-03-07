Зеленскому до кучи пригрозили кичей

Три недели остается до того исторического момента, когда избиратели Украины начнут решать, кто им более люб во главе государства – то ли «клоун» президент, то ли президент-клоун. Есть еще вариант бывшей з/к Юли, но, обжегшись на имевшем такую страницу в своей биографии Викторе Януковиче, украинцы вряд ли пойдут по проторенному пути и, скорее всего, выберут себе в президенты кого-то из еще не сидевших.

Впрочем, как говорят люди с чувством юмора в правоохранительных службах и органах безопасности, «если вы еще не сидели, то это не ваше достоинство, а наша недоработка». И один из лидеров нынешней кандидатско-президентской гонки на Украине, сам комик по профессии Владимир Зеленский мог бы оценить такой специфический юмор по достоинству, но почему-то не стал. Может быть, потому, что эта уже не шутка коснулась его самого.

- Власть уже пробила дно. Во-первых, начали прослушивать мой офис, а во-вторых, завели уголовное дело против меня и «95 квартала» о каком-то отмывании денег, - объявил он в своем видеообращении размещенном на его странице в соцсети «Фейсбук». – Третье - появилась информация, что специальные люди ищут контакты в ЛНР, чтобы там установить мои политические билборды.

- Я рад, что у нашей власти так много хороших знакомых среди террористов, - попытался он сыронизировать по поводу попыток размещения его рекламы в ЛДНР с целью дискредитации его как кандидата перед украинскими избирателями, но получилось как-то не очень.

А после того, как он предположил, что вскоре появится информация, будто он в 2002-м году сбил на автомобиле человека в Черниговской области, Зеленский пообещал. – Мы все помним, и ответ за это будет.

Но грозного обета не получилось. Станиславский в этот момент, восстань он из могилы, громовым голосом бы приговорил: «Не верю!» А Немирович-Данченко непременно присовокупил бы: «Размазня!» Может, Владимир в этот момент увидел себя развлекающим коллектив зэков и охраны в колонии, может, пронзив внутренним взором будущее увидел другую, не менее вдохновляющую картину. Но получилось так, будто маме пообещал не выходить на улицу без шапки.

А все, Владимир, шутки кончились. В штабе Порошенко, оценив различные варианты, наверное, решили исходить из положения своего собственного кандидата Петра Алексеевича, которое сейчас таково, что либо он ведет Украину в ЗАГС на следующие 5 лет, либо любой другой кандидат, ставший победителем, ведет его самого к прокурору. И не к нынешнему Луценко для выпить рюмочку антидиабетического по-дружески, а для примерки уютной робы от перманентно модного дизайнера. И прикинули размерчик под Зеленского. Понятно, что никто его не посадит, по крайней мере, пока он кандидат. Но даже туманная перспектива наблюдать из месяца в месяц не меняющийся пейзаж за оградой способна испортить молодому конкуренту настроение и настрой на борьбу. А то Володя стал ролики размещать, где Порошенко хоронит, депутатов расстреливает, так ответочка не заставила себя долго ждать. А ведь сигнальчик уже был, когда СБУ, играющая на стороне Порошенко, вынудили признаться в установке прослушивающей аппаратуры буквально за стеной его предвыборного штаба.

Вообще, конечно, Зеленский храбрый человек. Не мог ведь не понимать, на что идет. И. если он сам хоронил Порошенко в ролике, то Петр Алексеевич может сделать ответный жест, прочитав проникновенную речь на могиле самого Владимира. Только уже в реале. Благо СБУ и курируемым ей радикалам не привыкать. Бабченко вон и «грохнули», и воскресили. По убийству Шеремета куча вопросов. Да и кто Вороненкова отправил в путешествие в один конец – вопросов не счесть, а сомнения трактуются не в пользу СБУ. А Петр Алексеевич и речь скажет проникновенную (как всегда, про Путина), и цветочки с веночком принесет, и горсточку земли кинет. Может, еще и с Коломойским на похоронах помириться на радос…, пардон, пролив слезинку.

Речь Зеленского на похоронах Порошенко.

Три недели до того момента, когда Украина будет решать, кто ей более люб во главе государства – «клоун» в президентском кресле или президент-клоун. И с каждым днем поводов для такого извращенного смеха сквозь слезы, сквозь кровавые слезы, потому что кровь на Донбассе не перестает литься, будет все больше. Скорее бы уже закончилась эта клоунада.

P.S. А что все-таки было в 2002-м в Черниговской области?

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