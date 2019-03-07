Легенда польского кино Даниэль Ольбрыхский: «Мы в Польше учили русский язык по песням Окуджавы и Высоцкого»

На экраны вышла картина «Ван Гоги» режиссера Сергея Ливнева - о непростых взаимоотношениях тяжелобольного умирающего отца и стареющего сына. Папа - знаменитый дирижер, сын - художник-неудачник. Оба творческие, и оба несчастливы оттого, что не умеют выразить свою любовь друг к другу. Отсюда и название. На съемочной площадке собралось замечательное созвездие - Елена Коренева, Светлана Немоляева, Полина Агуреева, Наталья Негода, Ольга Остроумова. Сына играет Алексей Серебряков, а на роль отца пригласили легенду польского кино - Даниэля Ольбрыхского. Впервые актер сыграл нашего соотечественника, для которого русский язык - родной, и сам озвучил своего героя, выучившись говорить без акцента. «Комсомолка» побеседовала с мэтром в день выхода киноленты на широкий экран.

- У вас такая потрясающая роль, потрясающая игра, спасибо вам огромное. На пресс-конференции журналистов попросили не задавать Алексею Серебрякову вопрос о том, как ему с вами работалось. А вам как с ним работалось? Вы на съемках не поругались случайно?

- Конечно, не поругались! Он один из лучших актеров мира в этом поколении. Мы ругались на экране как отец и сын, но в жизни я считаю его прекрасным человеком. Мы понимали друг друга, как два кота! Я всегда говорю, что моя метода игры - похожа на кота. Никто не может предсказать, что я сделаю в следующую секунду. Алексей такой же. Мы с ним - оба из семьи котов в плане профессии.

Трейлер Ван Гоги .7 марта 2019 года в прокат выходит Ван Гоги фильм сценариста Ассы и продюсера Страны глухих Сергея Ливнева. По сюжету 53-летний сын и 79-летний отец, которые годами не общались, вынужденно сближаются из-за смертельной болезни отца. Главные роли в картине сыграли Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский, музыку написал Леонид Десятников. Медуза представляет трейлер Ван Гоги .

«НЕ ДУМАЛ, ЧТО ЕЩЕ СЫГРАЮ ГЛАВНУЮ РОЛЬ»

- В сценарии фильма была сначала мать, а не отец. Но все актрисы отказались, потому что не хотели играть больную, некрасивую старуху.

- Может быть, он шутил. Это правда, что Сергей Ливнев немножко опирался на свою собственную биографию - это был рассказ о его отношениях с матерью. Он хотел взять на эту роль польскую актрису Майю Коморовскую, которая отказалась, потому что играть нужно было на русском языке. А мы с ним познакомились несколько лет назад. Кажется, у него была мысль снять картину со мной и с Инной Чуриковой, которую я невероятно уважаю и люблю. Этот проект почему-то не получился. Но потом Сергей мне предложил эту роль - отца Серебрякова. Я сразу согласился, потому что видел Алексея в «Левиафане». По моему, это была ошибка американских киноакадемиков, которые дали «Оскар» польской картине «Ида» (этот фильм получил приз как лучший фильм на иностранном языке в 2015 году - авт.).

Афиша кинокартины «Ван Гоги».

- Вам сразу понравился сценарий «Ван Гогов»?

- Я говорю свободно на русском языке, но читаю очень медленно: не привык к кириллице. И когда, наконец, дочитал, дошло до меня, в чем дело, мне очень понравилось!

- Актеры старшего поколения часто говорят о том, что в кино сейчас мало ролей для людей в возрасте. Ценится больше молодость, а не опыт.

- Так всегда было. Я вообще не ожидал, что сыграю главную роль. Главные роли - это для людей молодых... Для актеров старше пятидесяти ведущая роль в кино - это большая редкость. Мне 27 февраля исполнилось 74, и кино со мной в главной роли - лучший подарок ко дню рождения.

ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ БЕЗ АКЦЕНТА - КАСКАДЕРСКИЙ ТРЮК!

- Как получилось, что вы сами озвучивали своего героя? Прежде польские актеры всегда говорили голосами своих российских коллег.

- Я без проблем играю иностранцев - француза, например. Говорю по-французски без акцента. Но по-английски, по-немецки, по-итальянски, по-русски - всегда слышно, что я иностранец. А тут Сергей мне говорит: «Двадцать процентов вашего текста в фильме звучит как настоящий русский. Значит, мы приедем в Варшаву с коучем, который будет вас учить произношению без акцента, и вы озвучите сами себя». Это была каскадерская работа, но я это сделал!

Даниэль Ольбрыхский и Алексей Серебряков в фильме "Ван Гоги".

- Пришлось ли как-то репетировать болезнь? У вашего героя и руки трясутся, и лицо искажается.

- Конечно, я консультировался с врачами о том, какие симптомы у этой болезни, как она развивается (у героя Ольбрыхского - редкая разновидность старческой деменции - авт.). И режиссер много мне советовал: он много знает об этой болезни, его мать тоже ею страдала.

- Как вы думаете, конфликт отцов и детей - вечный? Есть поговорка: родители всегда ждут благодарности от детей, а дети - всегда в обиде на родителей.

- Все отцы, у которых есть дети, а у меня двое сыновей (Рафаль и Виктор - авт.), знают, как трудно быть отцом и как трудно быть сыном. Моему сыну еще в школе было трудно из-за того, что его отец - известный актер. С моей стороны, тоже трудно, когда твой сын - известный актер, у которого к тому же личность очень выразительная (старший сын - Рафаль Ольбрыхский, тоже выбрал актерскую профессию). Это очень сложно...

- Вы сохранили по сей день отношения с нашими деятелями культуры? Вы со многими дружили в советское время.

- Многие из них уже умерли - Булат Окуджава, Владимир Высоцкий. Олег Табаков - тоже умер... Сейчас из самых близких - это Андрон Кончаловский и Никита Михалков. Сергей Соловьев: он мне порекомендовал работать с Сергеем Ливневым.

- Как вам современное российское кино?

- Я в кино снимаюсь, играю в театре, у меня нет времени смотреть кино. Я иду в конюшню, катаюсь на лошади, много читаю и немножко занимаюсь политикой.

- А жив ли тот конь, арабский скакун, о котором вы рассказывали моей коллеге в интервью 2007 года? Его звали Чудный.

- Ему уже 27 лет, я уже не прыгаю на него. Он отдыхает, он у меня в аренде до конца его жизни. Верхом я езжу на американском коне породы кватерхорс, ему скоро будет десять лет. Седлаю его не менее четырех раз в неделю.

- В 1991 году на русском языке вышли ваши воспоминания о Владимире Высоцком. Расскажите, как вы познакомились.

- Марина Влади до сих пор меня спрашивает: «А расскажи, Даниэль, как ты первый раз встретил Высоцкого». Это очень смешно! Но это все написано в моей книге, найдите ее и можете процитировать - лучше я сейчас все равно не расскажу.

КСТАТИ

Отрывок из книги Даниэля Ольбрыхского «Поминки по Владимиру Высоцкому»

«Я познакомился с ним в 1969 году. Был тогда в первый раз на кинофестивале в Москве, на который приехал с «Паном Володыевским». К тому времени уже слышал о Высоцком, о его легенде. Мы в Польше знали несколько его песен, иногда пели их с друзьями, вот так, за столом, под рюмку, часто не ведая, кто их автор. Одной из них научила меня жена Ежи Гоффмана, Валька. (В приведенном тексте песня «Тот, кто раньше с нею был» в польском переводе).

О том, что это песня Высоцкого, не имел тогда ни малейшего понятия. Песня мне очень понравилась. И я попросил перевести ее на польский Агнешку Осецку. Когда начал писать эту книжку, обнаружил вдруг, что из этого перевода в памяти сохранилась только одна строфа. Наверное, потому что обычно напевал про себя этот куплет по-русски. Двадцать лет прошло, и Агнешка не могла отыскать того перевода. Новый мы сделали вместе.

Песенка из цикла «блатных». Это была моя первая встреча с поэзией Высоцкого.

Начинало до меня доходить, кто он на самом деле есть, на затертых магнитофонных лентах стал узнавать его хриплый голос.

Все мы в то время слушали эти песни, часто не понимая текста до конца. Но это не было самым главным. Поэтический язык Высоцкого, по моему мнению, более труден для нерусского, чем язык Окуджавы, по которому мое поколение училось русскому. Именно по Окуджаве, потому что в школе, знаю по себе, никто по-настоящему не учит обязательного языка. Зато песенки Булата мы в шестидесятых годах знали на память. Вот и оказалось, что опальный на родине поэт побудил тысячи поляков взять на себя труд для понимания этого прекрасного языка. Высоцкий тогда еще не был таким известным. Слава к нему пришла потом — стремительно взорвалась. Песни Высоцкого распространялись со скоростью урагана. Сильно затертая и неразборчивая копия записи, осуществленная в субботу в какой-нибудь московской квартире, уже в понедельник достигала Владивостока. Еще более удивительным образом она вскоре попадала к некоторым полякам, одним из которых был я. И потому, впервые воочию видя Высоцкого, понимал, что прикасаюсь к легенде. Было это так.

Сидели мы с моим переводчиком в холле гостиницы «Россия». Я неплохо говорю по-русски, но такой это был «переводчик»! Переводить мне необходимости не было — мы с ним объяснялись по-русски, и он знал, что я знаю, кто он на самом деле. Странно, но в то время этот ритуал КГБ представлялся нам совершенно нормальным — привыкли к нему, что ли.

...

Итак, мой архисимпатичный переводчик сказал:

— Смотри, кто там идет! Ты знаешь этого человека? Это Высоцкий!

Представил нас так:

— Даниэль Ольбрыхский — польский актер. Владимир Высоцкий — актер, певец и вообще наша легенда.

— Очень приятно, — произнес Высоцкий голосом, оказавшимся гораздо теплее, чем тот, которым он пел свои песни. Тут же мы расстались. Было ему около тридцати, мне — двадцать три. Ростом он был несколько ниже меня.

Высоцкий исчез, и я почувствовал — переводчик изнывает от желания сообщить мне что-то весьма важное. Отводит в сторону и говорит:

— Даниэль, Даниэль, то, что я тебе сказал, это правда, но это не самое главное. Правда, что он бард, актер, гитарист, наш известный поэт, но это ерунда. Он, — тут мой опекун настороженно оглянулся — так в то время озирались русские перед тем, как произнести нечто крамольное, — он спит с Мариной Влади.

Значит, счел, что это самое главное о Высоцком, о чем мне необходимо сообщить.

Не хотел бы, чтобы мой рассказ об этом происшествии воспринимался как анекдот. Самой Марине нравится эта история, и она то и дело просит рассказывать ее тем, кто еще не слышал. Я вижу в этом нечто прекрасное, позволяющее понять жизнь и смерть как-то по-новому...».

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