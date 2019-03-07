2019-03-07T22:02:22+03:00
Происшествия

«Я ж просто хотела пройтись по магазинам»: в итальянском аэропорту задержали русскую туристку с 70 тысячами евро в чемодане

Женщина удивилась, что деньги надо было декларировать
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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Российская туристка собиралась потратить в магазинах Италии 70 тысяч наличных евро. С её слов.Российская туристка собиралась потратить в магазинах Италии 70 тысяч наличных евро. С её слов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Супружеская пара 60-летних туристов из России прилетела в аэропорт Бергамо. У женщины был обычный чемодан на колесиках, ручная кладь. И она прошла бы незамеченной, если бы не «денежная собака» итальянской таможни, которая натренирована вынюхивать деньги. Сотрудники таможни и финансовой полиции попросили женщину открыть чемодан. И обнаружили, что в нем сложены пачки денег! Всего в чемодане находилось 71 589 евро (это больше 5 миллионов рублей), которые никак не были задекларированы этими пассажирами. Всем известно, что без обязательной декларации можно провозить до 10 тысяч евро. Но у женщины была такая реакция, словно она не знала об этом. Дама очень удивилась, она сказала: «Я ж просто хотела пройтись по магазинам». Будто бы для нее речь шла о копейках.

Согласно правилам, в такой ситуации, когда обнаруживаются незадекларированные деньги, превышающие 10 тысяч евро, то у пассажира изымается в качестве штрафа 50% суммы. Такая строгость объясняется борьбой с отмыванием денег. Так что у нашей русской синьоры, которая, возможно, действительно не знала этой законодательной нормы, было изъято 30 794,69 евро.

На этом ее злоключения не закончились. Было начато расследование с целью выяснить, правду ли сказала туристка, откуда у нее эти деньги, кто она и чем занимается, не связана ли она с мафией и так далее. Представители финансовой полиции, кстати, сказали журналистам, что больше всего ввозят незаявленную валюту именно российские пассажиры и пассажиры рейсов из Восточной Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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