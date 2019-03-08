В феврале было жарко

Любителям посмотреть телевизор пришлись по душе передачи и фильмы, которые Пятый канал показывает в новом, 2019 году. Март начался с уверенной заявки на победу. 3 марта премьерный показ многосерийного боевика «Стражи Отчизны» посмотрело огромное количество россиян! В аудитории «Мужчины 45-59» доля составила 10,1%. В аудитории «Женщины 45-59» - доля 7,3%. А если мы посмотрим на всех россиян «18+», то и здесь цифра впечатляющая — 7,1%.

Остросюжетные детективы - один из любимых жанров зрителей Пятого канала. Вот и "Стражи Отчизны" показали отличные рейтинги

«Стражи Отчизны» - это фильм о подразделении «Стражи», которое зародилось в начале 1990-х для защиты национальной безопасности. В 2000-х от самой эффективной группы остались всего два агента – Андрей Краснов и Владимир Гуляев. Их погрузили в состояние глубокого гипноза и придумали новые «мирные» биографии. О том, кто эти люди на самом деле, знал только руководитель «Стражей» генерал Вавилов. Когда безопасность страны снова оказалась под угрозой, бывших агентов заставили «проснуться». И теперь их отправляют на такие задания, где официальные службы действовать не могут...

Сериал рассказывает о спецотделе, который занимается вопросами национальной безопасности

На почетном четвертом месте

Что еще делает рейтинги Пятого канала? Здесь и традиционные детективные сериалы, и премьерные выпуски программ собственного производства. В том числе - еженедельная развлекательная программа «Светская хроника», цикл документальных фильмов о звездах «Моя правда», программа в формате продуктового расследования «Вся правда о…», а также уникальные проекты «Загадки подсознания» и «Неспроста».

Когда безопасность страны снова оказалась под угрозой, бывших агентов заставили «проснуться»

Вообще, хорошими рейтингами не грех и похвастаться: в феврале 2019 года доля канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Для сравнения, еще в 2016 году доля этой аудитории составляла всего 6,1%. Рост налицо!

В аудитории «Все 4+» тоже наметилась хорошая тенденция — с 2010 года рост составил более 220%! Например, в 2016 году показатель был 5,8 %. По итогам 2018 года цифры получились уже 6,1%. В феврале 2019 года — новый рекорд: доля в 6,8%. Все это теперь дает Пятому устойчивое четвертое место в рейтинге всех федеральных телеканалов.

Премьерная серия «Стражи Отчизны» показала отличные рейтинги!

А что же дальше? Пока что март в разгаре. Как видим, премьера «Стражи Отчизны» прошла очень успешно. А значит, впереди новые рейтинги и еще более впечатляющие рекорды.