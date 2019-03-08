Россиянин Александр Радулов впервые в карьере сделал хет-трик в НХЛ за "Даллас"

Российский форвард клуба НХЛ "Даллас Старз" Александр Радулов стал главным героем поединка регулярного чемпионата лиги против "Колорадо Эвеланш". Он забросил сразу три шайбы в одной игре. Для нашего игрок этот поединок был важен - прошлую встречу против "Рейнджерс" он пропустил. Радулов тогда опоздал на раскатку команды и был решением руководства клуба отстранен от игры.

В матче с "Колорадо" Радулов искупил вину, забросив 18,19 и 20 шайбу в этом сезоне. Он впервые в своей заокеансокй карьере сделал хет-три и вообще, достиг отметки в 20 шайб за один сезон. Четвертая шайба "Далласа" в этой игре - на счету Джейми Бенна.

Радулов был назван первой звездой матча - провел на льду 16 минут и 9 секунд, сделал 5 бросков по чужим воротам и сблокировал 3 по своим. Всего же на счету Александра Радулова в этом сезоне 54 (20+34) очка в 55 поединках сезона.

"Даллас" идет на седьмом месте в Западной конференции с 76 очками. Команда выиграла четвертую встречу подряд.