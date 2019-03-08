2019-03-08T08:47:25+03:00
Спорт

Россиянин Александр Радулов впервые в карьере сделал хет-трик в НХЛ за "Даллас"

Его команда победила "Колорадо" со счетом 4:0 [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Александр Радулов забросил три шайбы за "Даллас".Александр Радулов забросил три шайбы за "Даллас".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российский форвард клуба НХЛ "Даллас Старз" Александр Радулов стал главным героем поединка регулярного чемпионата лиги против "Колорадо Эвеланш". Он забросил сразу три шайбы в одной игре. Для нашего игрок этот поединок был важен - прошлую встречу против "Рейнджерс" он пропустил. Радулов тогда опоздал на раскатку команды и был решением руководства клуба отстранен от игры.

В матче с "Колорадо" Радулов искупил вину, забросив 18,19 и 20 шайбу в этом сезоне. Он впервые в своей заокеансокй карьере сделал хет-три и вообще, достиг отметки в 20 шайб за один сезон. Четвертая шайба "Далласа" в этой игре - на счету Джейми Бенна.

Радулов был назван первой звездой матча - провел на льду 16 минут и 9 секунд, сделал 5 бросков по чужим воротам и сблокировал 3 по своим. Всего же на счету Александра Радулова в этом сезоне 54 (20+34) очка в 55 поединках сезона.

"Даллас" идет на седьмом месте в Западной конференции с 76 очками. Команда выиграла четвертую встречу подряд.

Александр Радулов впервые в карьере сделал хет-трик в НХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Валенсия - Краснодар 7 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы
Футбол, матч Валенсия – Краснодар. Прямая онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги Европы состоится 7 марта 2019 на стадионе «Месталья». Состав команд, статистика личных встреч [обновляется]
Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм 5 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов
Футбол, матч Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм 5 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов
Новости 24
Трамп «забыл» жену на пороге Белого дома
Тимошенко обвинила Порошенко в ведении бизнеса с Россией
Президент Чехии назвал инцидент с российским дипломатом «глупой провокацией»
В Госдуме назвали паранойей слова Климкина о «переселении» граждан в Крым
В Палате представителей США одобрили запрет на признание Крыма российским
Помпео обвинил Мадуро в массовых отключениях электричества в Венесуэле
Посол РФ призвал США предпринять действия для решения проблемы "Эр-Рукбана"
Погода в Москве на 8 марта 2019 года: в Международный женский день будет тепло, но ветрено
Мадуро обвинил "американский империализм" в отключении электричества в Венесуэле
Госдеп обозначил сроки завершения денуклеаризации КНДР
Суд над Манафортом не выявил сговора с Россией
Депутат Рады: Украинцы вынуждены отказываться от газа и переходить на дрова
В Венесуэле 20 регионов остались без света из-за аварии
В администрации США возможность вторжения в Венесуэлу не обсуждается
Госдеп: США готовы к конструктивному диалогу с КНДР
ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны до 1,1%
Тим Кук сменил имя в соцсетях после оговорки Трампа
Климкин назвал Крым "худшей версией России"
В Москве на детской площадке нашли гранату
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Сенат Франции не поддержал запрет на использование полицией резиновых пуль
Гульнару Каримову обвинили во взятке в 865 миллионов долларов
Коалиция применяла снаряды с белым фосфором при ударе по Эль-Багуз в Сирии
Тимошенко собирается встретится с Путиным в случае победы на выборах