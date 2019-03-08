2019-03-08T09:25:10+03:00
Спорт

Шведский биатлонист Самуэльссон, требовавший от Логинова извинений за допинг, не догнал его на ЧМ

Сборная России стала четертой в первой гонке чемпионата мира по биатлону 2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Себастьян Самуэльссон на словах не так хорош, как на деле.Себастьян Самуэльссон на словах не так хорош, как на деле.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Одна из главных историй нынешнего сезона в мировом биатлоне - это "баттл" иностранных спортсменов с россиянином Александром Логиновым. По какой-то неведомой причине зарубежные биатлонисты стали требовать от Логинова после его первых серьезных побед извинений за допинг-историю, за которую он отбыл уже дисквалификацию. И в первой гонке чемпионата мира 2019 в шведском Остерсунде на финишном этапе разыгралась своя драма.

Когда три первых команды ушли вперед, то позади в небольшом разрыве друг от друга остались Логинов и один из главных его критиков - швед Себастьян Самуэльссон. "Себа" уже не раз в этом сезоне жестко высказывался в адрес Александра. Однако же на деле доказать свою якобы имеющуюся мощь он не смог. В финишном створе Логинов был быстрее, последние метры и вовсе пройдя пешком и выиграв 3 секунды у шведа. Россия - четвертая, Швеция - пятая.

Но зато шведский биатлонист "после драки" кулаками махал знатно:

- Я сделал все, чтобы догнать Логинова на последнем круге. Чувствовал себя прекрасно, но немного не хватило. Мне нужно было еще несколько метров, и тогда я бы его точно «сделал». При этом не скажу, что для меня было особенно важно достать Логинова. На трассе он обычный соперник, и я не разделяю обычную жизнь и то, что происходит в гонках, - приводит слова Самуэльссона Чемпионат.com.

Первую золотую медаль чемпионата мира в смешанной эстафете выиграли норвежцы, Россия - четвертая. Сегодня, 8 марта, пройдет вторая гонка. Женщины выйдут на старт спринтерской гонки. Завершится чемпионат мира в следующее воскресенье - 17 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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