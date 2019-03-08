2019-03-08T11:13:45+03:00
Спорт

Тарасенко и Барбашев помогли "Сент-Луису" победить 4:0 "Лос-Анджелес"

Россияне стали героями очередного поединка регулярного первенства НХЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Владимир Тарасенко забросил очередную шайбу в сезоне.Владимир Тарасенко забросил очередную шайбу в сезоне.Фото: REUTERS
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Форвард клуба "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился двумя очками в поединке регулярного первенства НХЛ против "Лос-Анджелес Кингз". На его счету - заброшенная шайба и результативная передача.

Шайбы забросили Владимир Тарасенко (1-я минута), Тайлер Бозак (39), Райан О'Райли (40) и Иван Барбашев (49). Играющий за "Лос-Анджелес" форвард Илья Ковальчук не отметился результативными действиями в поединке.

Владимир Тарасенко после этого поединка на своем счету имеет 58 (28+30) очков. А вот у Ивана Барбашева 19 (9+10) очков. В этой игре Тарасенко забросил 35 победную шайбу в карьере за "Сент-Луис" и вышел на пятое место в истории команды. Столько же голов на счету Александра Стина. Выше Тарасенко - Гарри Унгер, Берни Федерко (40), Павол Демитра (45) и Бретт Халл (70).

"Сент-Луис" после этой победы с 78 очками в 67 играх - шестой в Западной конференции. "Лос-Анджеле" идет на 15 строчке с 45 очками за 67 встреч нынешнего сезона НХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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