В Британии началась эпидемия кровавых убийств

Британию сотрясают известия о жестоких убийствах. Каждый день — новый труп. И так почти 14 дней подряд. Полиция пытается установить взаимосвязь между этими преступлениями, но пока она так и не прослеживается, пишет The Daily Mail.

Мэр Лондона Садик Хан только разводит руками, говоря: «Я делаю все, что могу». Он признает, что не способен справиться с этой эпидемией ножевых нападений. Хотя для поддержки и усовершенствования полиции Лондона три года назад был введен специальный муниципальный налог.

Многие политики и общественные деятели в открытую критикуют мэра британской столицы, обвиняя его в том, что он не в состоянии справиться с резко возросшим уровнем преступности в городе, а введенный им налог – лишь фикция. Общественность требуют от Садик Хана ввести в Лондоне режим чрезвычайного положения.

НА НОЖАХ

С начала 2019 года уже совершено 24 убийства. Всякий раз оно происходит по одному и тому же сценарию — убийца преследует жертву, а затем забивает ее безжалостно ножом. За последние 16 дней — 14 трупов. Последнее убийство произошло в восточной части Лондона. Журналисты уже окрестили его «кровавой бойней». 20-летний Карлос Родригес был застигнут убийцами в своем собственном доме. Молодой человек босиком выбежал на улицу и пытался скрыться от преследователей.

- Помогите, они гонятся за мной! - кричал юноша. Но это было бессмысленно.

Скрыться Карлосу не удалось. Шесть ножевых. Он умер от потери крови. А его убийцы скрылись с места преступления. Убийство попало на камеры наружного видеонаблюдения, но пока полиции не удалось задержать виновных.

МОЛОДЫЕ ЖЕРТВЫ

Жертвами беспощадных убийц становятся, в основном, подростки и молодые люди, едва перешагнувшие за 20 лет. На прошлых выходных в Лондоне была зарезана 17-летняя Джоди Чесни, а днем позже в Манчестере — 17-летний студент Юсеф Макки. Если убийц Чесни до сих пор ищут, то в убийстве Макки уже есть обвиняемый - 17-летний подросток. Его имя в интересах следствия не называют.

Работа криминалистов на месте очередного убийства в Лондоне.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце февраля убийцы преследовали 19-летнего Камали Габбидон-Линка. Молодой человек попытался скрыться от своих преследователей в парикмахерской. Но его убийц даже не смутили клиенты, которые были в этот момент в салоне. Парня зарезали на глазах свидетелей.

Буквально за день до этого во время занятий в детском образовательном клубе был убит 23-летний Глендон Спенс. Орудием убийства тоже был нож.

Незадолго до этого в Ковентри произошло еще одно нападение на подростка - 14-летнюю школьницу. Ее долго преследовали, а затем беспощадно закололи ножницами. Но подростку удалось выжить. Ее доставили в больницу, сейчас жизни школьницы ничего не угрожает. А полиции удалось задержать преступника, им оказалась 16-летняя девушка.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА МЭЙ

Какой логикой руководствуются преступники при выборе жертв, остается загадкой для Скотланд-Ярда и лондонской полиции. Помимо молодежи жертвами убийц становятся и взрослые люди - испанец Дэвид Мартинес, 50-летняя британка Элиза Стивенс, 34-летняя француженка Лорелин Гарсия-Берто.

Из-за эпидемии ножевых нападений полицейские и сотрудники метрополитена проводят в лондонской подземке спецоперацию – проверяют документы и обыскивают всех подозрительных граждан.

Многие аналитики не исключают, что небывалый всплеск насилия в Британии могла вызвать политическая обстановка – скандал вокруг брекзита и недовольство премьер-министром.

Премьер-министр Тереза Мэй подверглась жесткой критике после того, как заявила, что нет никакой связи между участившимися нападениями и убийствами и сокращением сотрудников полиции. До 2016 года Мэй на протяжении шести лет возглавляла британский МВД и в это время провела широкомасштабную реформу ведомства – были уволены 20 тысяч полицейских.

300 КОНСТЕБЛЕЙ

- Сформирована спецгруппа, которая занимается раскрытием этих ножевых нападений. Они же пытаются их предотвратить. В работе задействованы 300 офицеров. Они контролируют районы Лондона, где зафиксирован высокий уровень преступности, - сказал журналистам мэр Лондона Садик Хан.

Мэр Лондона Садик Хан.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние восемь месяцев полиция провела 3 тысячи арестов.

- Дело в том, что причины роста насильственных преступлений - это сложные, глубоко укоренившиеся проблемы, - считает Хан. - Я не оправдываю преступность, бедность, социальное неравенство, проблемы психического здоровья у людей, но эти проблемы усугубляются массовыми сокращениями полицейских и профилактических служб.

Глава МВД Саджид Джавид уже провел встречу с руководителями подразделений Скотланд-Ярда и лондонской полиции.

- Мы не сможем решить эту проблему, набрав и обучив новых офицеров, для этого требуется время, - сказал Джавид.