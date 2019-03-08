2019-03-08T14:40:15+03:00
Звезды

«Я ненавижу 8 марта!»: Дмитрий Нагиев объяснил, почему не любит женский праздник

Секс-символ отечественного кино и телевидения поздравил дам весьма оригинально
Петр СИМОНОВ
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Дмитрий Нагиев.Дмитрий Нагиев.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Мечта тысяч воздыхательниц небанально подошел к вопросу празднования Международного женского дня. Дмитрий Нагиев любит женщин, а вот этот праздник ненавидит. 51-летний актер и телеведущий, гордо носящий титул секс-символа отечественного кино и ТВ, объяснил свою позицию так:

- Я ненавижу 8 марта. В этот день расцветают мужское самолюбование и женские надежды. Я желаю вам, мои любимые, чтобы рядом был мужчина, который не ждёт одного дня, а делает праздник из всей жизни. Будьте любимы и счастливы (президент ассоциации матёрых гетеросексуалов), - написал артист в своей соцсети.

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Я ненавижу 8 марта .
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Оригинальное поздравление «зашло», дамы в восторге! Фанатки Дмитрия считают, что это лучшее поздравление с их женским праздником. На то он и Нагиев.

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Нагиев и Шорты. часть вторая.
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Напомним, первой супругой артиста была Алла Щелищева, больше известная как актриса и радиоведущая Алиса Шер. Они прожили 18 лет в браке, в 2010 году развелись. Их сыну Кириллу 29 лет, он тоже актер и телеведущий. О том, находится ли Дмитрий Нагиев в официально зарегистрированных отношениях сейчас неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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