«Я ненавижу 8 марта!»: Дмитрий Нагиев объяснил, почему не любит женский праздник

Мечта тысяч воздыхательниц небанально подошел к вопросу празднования Международного женского дня. Дмитрий Нагиев любит женщин, а вот этот праздник ненавидит. 51-летний актер и телеведущий, гордо носящий титул секс-символа отечественного кино и ТВ, объяснил свою позицию так:

- Я ненавижу 8 марта. В этот день расцветают мужское самолюбование и женские надежды. Я желаю вам, мои любимые, чтобы рядом был мужчина, который не ждёт одного дня, а делает праздник из всей жизни. Будьте любимы и счастливы (президент ассоциации матёрых гетеросексуалов), - написал артист в своей соцсети.

nagiev.universal Я ненавижу 8 марта .

Оригинальное поздравление «зашло», дамы в восторге! Фанатки Дмитрия считают, что это лучшее поздравление с их женским праздником. На то он и Нагиев.

nagiev.universal Нагиев и Шорты. часть вторая.

Напомним, первой супругой артиста была Алла Щелищева, больше известная как актриса и радиоведущая Алиса Шер. Они прожили 18 лет в браке, в 2010 году развелись. Их сыну Кириллу 29 лет, он тоже актер и телеведущий. О том, находится ли Дмитрий Нагиев в официально зарегистрированных отношениях сейчас неизвестно.